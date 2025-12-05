Buscan a Wanda Nara Santa María

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC), informó que se busca a Wanda Nara Santa María, una joven de 16 años.

Con domicilio en el barrio Coronel Arias, se ausenta de su hogar desde hoy, la denuncia fue radicada este mismo día.

La joven responde a las siguientes características físicas: de contextura física delgada, de tez blanca, cabello de color rojizo y marrón, ojos marrones claros.

Al momento de su desaparición vestía: pantalón negro, camisa azul del Colegio Nacional 3.

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911/388-6860239/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial más cercana.