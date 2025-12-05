19°
6 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

NUEVO ESCENARIO POLÍTICO
La Mendieta
Gimnasia y Esgrima de Jujuy
La opinión
LIBERTADOR
Femicidio de Tamara Fierro
Música
Femicidio de Angelina Gonzáles
Barrio Campo Verde
condena
NUEVO ESCENARIO POLÍTICO
La Mendieta
Gimnasia y Esgrima de Jujuy
La opinión
LIBERTADOR
Femicidio de Tamara Fierro
Música
Femicidio de Angelina Gonzáles
Barrio Campo Verde
condena

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
CINDAC

Buscan a Wanda Nara Santa María

La joven de 16 años se ausenta de su hogar desde hoy.

Viernes, 05 de diciembre de 2025 21:53

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC), informó que se busca a Wanda Nara Santa María, una joven de 16 años.

Con domicilio en el barrio Coronel Arias, se ausenta de su hogar desde hoy, la denuncia fue radicada este mismo día.

La joven responde a las siguientes características físicas: de contextura física delgada, de tez blanca, cabello de color rojizo y marrón, ojos marrones claros.

Al momento de su desaparición vestía: pantalón negro, camisa azul del Colegio Nacional 3.

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911/388-6860239/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial más cercana.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD