El Ente pospuso para hoy la Cena Blanca

Un fuerte temporal azotó ayer a toda la capital jujeña, y en ese preciso momento debía comenzar la Cena Blanca en Ciudad Cultural, donde cientos de jóvenes se vieron afectados por la repentina y violenta tormenta.

Ante esta situación, el Ente Autárquico Permanente decidió junto con docentes de distintas instituciones, posponer el evento para hoy a las 19.

Desde muy temprano, las familias se habían preparado para uno de los días más importantes de los flamantes egresados de la capital.

MALESTAR/ PADRES SE MOSTRARON MOLESTOS CON LA FALTA DE ORGANIZACIÓN

Las peluquerías colapsaron, los comercios trabajaron a pleno y las calles se llenaron de vehículos a barrio Alto Padilla, donde más de 3.500 estudiantes esperaban vivir su noche soñada.

Sin embargo, el clima no acompañó. En minutos, el temporal comenzó a golpear con fuerza la ciudad . El resultado fue terrible, cientos de personas entre estudiantes, familiares, niños y acompañantes quedaron totalmente empapadas y corrieron en todas direcciones buscando resguardarse.

Ante la situación, Martín Meyer, presidente del Ente resolvió suspender y reprogramar la celebración, al considerar que “las condiciones no estaban dadas para continuar con el evento.

Es imposible predecir una tormenta así”. La decisión desató malestar entre las familias, donde más de 6 mil padres expresaron su enojo, asegurando que la tormenta había sido anticipada.

“Se sabía de la alerta meteorológica y no se hizo nada al respecto”, señalaron.

TEMPORAL/ FAMILAIARES ACOMPAÑANDO A LAS JÓVENES QUE SUFRIERON LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.

En tanto una madre sostuvo: “Ya se sabía que iba a llover. Me parece muy injusto lo que pasó. Estoy de acuerdo con la reprogramación, pero había que anticiparse. Los chicos se mojaron y muchos tenían prendas alquiladas no sé cómo vamos a hacer”.

Por su parte, un docente lamentó lo ocurrido y expresó: “La verdad es una situación muy triste para los chicos. Nos agarró de pronto, no había dónde refugiarse. El problema estuvo que no abrieron las puertas para que los chicos se refugien; lo hicieron al último cuando ya era tarde.”

BAJO LA LLUVIA

Finalmente, varios alumnos también manifestaron su descontento, destacando el enorme esfuerzo económico que implica la preparación para la Cena Blanca. Muchos responsabilizaron al Ente por la “desorganización y la falta de empatía”