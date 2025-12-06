19°
6 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Femicidio de Angelina Gonzáles
Barrio Campo Verde
condena
copa jujuy
deporte social
LALIGA ARGENTINA
boxeo
Foto Noticia
Fórmula 1
boxeo
Femicidio de Angelina Gonzáles
Barrio Campo Verde
condena
copa jujuy
deporte social
LALIGA ARGENTINA
boxeo
Foto Noticia
Fórmula 1
boxeo

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Boxeo

Tercer triunfo y a los cuartos del Mundial

Sabado, 06 de diciembre de 2025 00:00
BOXEO| LOS ARGENTINOS ESTÁN GANANDO EN EL MUNDIAL AMATEUR.

Argentina consiguió su tercer triunfo en el Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la International Boxing Association con la victoria por decisión unánime de Thomas Casazza para avanzar a los cuartos de final de la competencia.

El púgil "albiceleste" Casazza llevó bien el combate, aunque un poco trabajado, y se metió en la siguiente ronda en donde se medirá ante el ganador del cruce entre el azerí Zaur Gahramanov y Sheikh Sarr, de Gambia.

Esta vez, el australiano le representó una batalla más dura a Casazza, con varios contragolpes que casi conectaron peligrosamente en el rostro del argentino, a pesar de sus esquives que le habían sido beneficiosos en el primer combate.

Sin embargo, el argentino conectó varios golpes en el rostro que dejaron sangre en la nariz de Van Rooyen, sumado a su cansancio, y le alcanzó para quedarse con el combate por puntos en las tarjetas de los jueces.

Cómo sigue Argentina en el Campeonato Mundial

Para los octavos de final, Verón se enfrentará el lunes 8 a partir de las 10 en el Ring A ante el cubano que compite para Azerbaiyán, Loren Alfonso Domínguez, un rival duro ya que consiguió dos medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (bronce) y París 2024 (Plata), además ya fue campeón amateur de la IBA en Belgrado 2021 y plata en Taskent 2023.

Guillermo Freire en la categoría mosca (51 kg) se enfrentará al turco Samet Gumus este sábado 6 de diciembre a partir de las 10, y Lucas Villaba en peso superligero (63 kg) hará lo propio ante el keniata Caleb Wandera el domingo 7, también a partir de las 10 y ambos en el Ring A.

El Campeonato Mundial comenzó de el jueves pasado con los combates preliminares, y seguirá hasta el 11 con los octavos de final, cuartos de final y las semifinales de las 13 distintas categorías del campeonato. La gran final de cada peso será el sábado 13.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD