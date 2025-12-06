Tercer triunfo y a los cuartos del Mundial

Argentina consiguió su tercer triunfo en el Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la International Boxing Association con la victoria por decisión unánime de Thomas Casazza para avanzar a los cuartos de final de la competencia.

El púgil "albiceleste" Casazza llevó bien el combate, aunque un poco trabajado, y se metió en la siguiente ronda en donde se medirá ante el ganador del cruce entre el azerí Zaur Gahramanov y Sheikh Sarr, de Gambia.

Esta vez, el australiano le representó una batalla más dura a Casazza, con varios contragolpes que casi conectaron peligrosamente en el rostro del argentino, a pesar de sus esquives que le habían sido beneficiosos en el primer combate.

Sin embargo, el argentino conectó varios golpes en el rostro que dejaron sangre en la nariz de Van Rooyen, sumado a su cansancio, y le alcanzó para quedarse con el combate por puntos en las tarjetas de los jueces.

Cómo sigue Argentina en el Campeonato Mundial

Para los octavos de final, Verón se enfrentará el lunes 8 a partir de las 10 en el Ring A ante el cubano que compite para Azerbaiyán, Loren Alfonso Domínguez, un rival duro ya que consiguió dos medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (bronce) y París 2024 (Plata), además ya fue campeón amateur de la IBA en Belgrado 2021 y plata en Taskent 2023.

Guillermo Freire en la categoría mosca (51 kg) se enfrentará al turco Samet Gumus este sábado 6 de diciembre a partir de las 10, y Lucas Villaba en peso superligero (63 kg) hará lo propio ante el keniata Caleb Wandera el domingo 7, también a partir de las 10 y ambos en el Ring A.

El Campeonato Mundial comenzó de el jueves pasado con los combates preliminares, y seguirá hasta el 11 con los octavos de final, cuartos de final y las semifinales de las 13 distintas categorías del campeonato. La gran final de cada peso será el sábado 13.