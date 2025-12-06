21°
6 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
El tiempo en Jujuy

Sábado inestable para la ciudad

Para el comienzo del fin de semana largo se espera una temperatura máxima de 26 °C.

Sabado, 06 de diciembre de 2025 08:19

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para este sábado una temperatura mínima de 17 °C, mientras que la máxima llegará a los 26 °C.

Por el momento no existen alertas emitidas para la provincia, aunque hay probabilidades de precipitaciones durante la tarde y la noche.

Para este primer domingo de diciembre las condiciones se mantendrán similares ya que la temperatura máxima será de 25 °C con probables tormentas aisladas durante toda la jornada, aunque en un porcentaje del 40 %.

En tanto para el feriado del lunes se estima otra jornada inestable y una máxima de 22 °C.

 

