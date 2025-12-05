18°
6 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Teatro al aire libre

Última función de “Mariposas...”

La puesta será este domingo a las 20.30, con entradas limitadas.

Viernes, 05 de diciembre de 2025 23:10
NOTABLE ACTRIZ | AGUSTINA ORQUERA

“Mariposas después de la lluvia” hará este domingo su última función. Se trata de una producción que implica una experiencia teatral al aire libre, con las actuaciones de Agustina Orquera y José Luis Costas.

La puesta será mañana a las 20.30 en El Inmigrante Club de Arte, Independencia 1016. Es una obra de Rafael Nofal, que cuenta con la dirección de Pablo Carrizo y la asistencia de Ángel Palacios. Una vereda en algún lugar del mundo. En encuentro que hace visible lo invisible. La simple belleza de lo universalmente humano.

GRAN PERFOMANCE | JOSÉ LUIS COSTAS

La sensibilidad y el amor como formas de habitar el mundo. La poesía como refugio ante una realidad hostil. La metáfora como construcción de una subjetividad alternativaàLa fe como acto político, la espera devenida en esperanza de una existencia mejor. Esta experiencia se lleva adelante en un espacio no convencional. Las entradas son limitadas y se adquieren solo con reserva previa al 3884563242. No se venden en tradas en puerta.

