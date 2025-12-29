Un año de una sólida construcción política

El 2025 fue un año electoral, los jujeños fueron a las urnas para elegir sus autoridades en dos oportunidades. Cada contienda electoral fue vivida como una oportunidad de construcción. Es así que el Frente Primero Jujuy Avanza, bajo la conducción estratégica de Rubén Armando Rivarola, logró consolidarse con un espacio político en crecimiento y con muchos desafíos por delante. Este espacio cierra el ciclo 2025 consolidado.

UNIÓN | LA FUERZA DE LA MILITANCIA.

El Frente logro unir a dirigentes de peso como Pedro Pascuttini, Carlos Haquim, Agustín Perassi, Martín Palmieri, Alfredo Fellner, Guillermo Jenefes, Rodolfo Tecchi, entre otros tantos quienes junto a Rivarola estructuraron una propuesta basada en la protección de las Pymes y la defensa irrestricta de los jubilados. Esta coalición se presentó como una opción que siempre prioriza el diálogo sin renunciar a la crítica social.

Uno de hitos a recordar de este año fue la celebración del Día de la Lealtad en el Estadio Olímpico de Palpalá. Ante una multitud, Rubén Rivarola fue tajante al afirmar: "Este es el verdadero peronismo, el que nos tiene a todos acá juntos".

El perfil territorial fue, sin duda, el motor del frente durante todo el año. La labor de Adrián Mendieta en el interior y de Verónica Valente en los barrios populares de la capital permitió al espacio mantener una capilaridad única, llegando a los centros de jubilados con propuestas de tarifas diferenciadas y asistencia ante el encarecimiento de los medicamentos. En las regiones del Ramal y los Valles, la presencia de dirigentes como Santiago Hamud (CTA) y Pedro Belizán (Luz y Fuerza) garantizó que el reclamo de los trabajadores rurales y obreros azucareros estuviera presente en cada debate legislativo.

CELEBRACIÓN | CONSTRUCCIÓN PLURAL DEL ESPACIO.

Finalmente, el frente encara el 2026 con una estructura movilizada y una identidad fortalecida. El balance de es claro: el éxito de Primero Jujuy Avanza no se mide solo en votos, sino en la capacidad de haber unido al peronismo jujeño bajo una misma bandera de trabajo y dignidad. Con la mirada puesta en la recuperación del consumo local y el fortalecimiento de las economías regionales".

El Frente Primero Jujuy Avanza cierra este ciclo consolidado como el espacio de síntesis de las diversas vertientes del movimiento nacional justicialista en la provincia. Su mayor logro político ha sido la articulación de un frente de unidad que integra al peronismo histórico, los cuadros técnicos, la militancia territorial y el sector productivo local. Esta construcción ha permitido amalgamar la experiencia de gestión con la renovación generacional, logrando que distintas agrupaciones y líneas internas depongan intereses sectoriales en favor de un proyecto común. Al unir la fuerza de los movimientos sociales, el respaldo de los sectores gremiales y la visión de los productores regionales, el espacio se consolidó como una estructura sólida y coherente.