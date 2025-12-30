El contundente triunfo de Javier Milei redefinió todo el mapa político

El presidente Javier Milei rompió con todos los pronósticos y se impuso con claridad en las elecciones legislativas del 26 de octubre, lo que redefinió todo el mapa político del país. Fue una ola nacional más fuerte incluso que en 2023, cuando el libertario se impuso en el balotaje ante Sergio Massa. Tiene ahora el Presidente, el aval para avanzar en las reformas que pretende imponer -laboral, impositiva, previsional-, pero, al mismo tiempo, comienza a urgir la necesidad de mostrar resultados. El triunfo fue de tal magnitud que logró convertir a La Libertad Avanza en la primera minoría en la Cámara de Diputados de la Nación.

No debe creer que fue un cheque en blanco. La economía real no levanta ni siente la influencia de los dólares liberados por Estados Unidos.

Los mercados celebran, pero no aflojan la presión. La pregunta que cabe es si se trató únicamente de un voto "bolsillo", como el voto cuota que permitió reelegir a Carlos Menem en 1995 o si se trata de una ruptura con el pacto político-social que ordenó la democracia desde 1983: Estado garante, subsidios cruzados, federalismo fiscal asimétrico.

El temor a volver atrás en el tiempo, a los días de alta inflación y un kirchnerismo envejecido, también fueron influencias sustanciales en el voto violeta. Milei jugó bien sus cartas agitando el fantasma y Trump puso su sello al advertir que si había derrota libertaria, la "ayuda" de Estados Unidos no iba a concretarse.

El impacto fue contundente. Incluso en Buenos Aires, que un mes antes le había sacado quince puntos de diferencia a los candidatos libertarios, la Libertad Avanza se impuso, dando vuelta una elección imposible, con un candidato de apuro para tapar el escándalo narco de José Luis Espert. En Santa Fe, Maximiliano Pullaro ganó hace dos meses y ahora quedó tercero cómodo. En Córdoba, Juan Schiaretti quedó catorce puntos abajo de los libertarios y sepultó el futuro de Provincias Unidas, un armado fugaz de quienes querían ser el "ancho camino del centro".

Misiones no fue la excepción y fue superada por la Libertad Avanza, que se quedó con dos bancas, contra una del oficialismo, que retuvo su espacio en el Congreso, ahora con Oscar Herrera Ahuad.

El gran perdedor del 26 de octubre resultó ser el peronismo. Un peronismo bicéfalo y atado a la añoranza de años mejores que resultan demasiado lejanos. Que muchos jóvenes, la base de sustento libertaria, siquiera conocen. Parece no haber más espacio para una doctrina desactualizada ni al egoísmo del bronce. No hubo reedición del Braden o Perón. Ni Bessent o Cristina. La expresidenta no parece estar dispuesta a dejar de ser el centro y la misma noche de la derrota, repitió el baile en el balcón ante los mismos de siempre. Su hijo Máximo -se hereda el apellido, pero no la templanza ni la habilidad- se dedicó a mostrar cara larga junto a Kicillof, al que insisten en marcarle la cancha. "Fue un error político el desdoblamiento", le achacó Cristina, para después decir que "insiste en la unidad".