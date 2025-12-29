Promueven el Alborozo

Con una embajada cultural integrada por 80 artistas la Municipalidad de Humahuaca presentará el 49° Alborozo Humahuaqueño mañana en esta ciudad desde las 10, en Perico a las 15 y en Palpalá a las 20 invitando a los jujeños ser partícipes de la mayor propuesta festiva tradicional quebradeña que anticipa la celebración del carnaval.

La semana pasada la intendente Karina Paniagua junto al secretario de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena hizo el lanzamiento protocolar en la capital jujeña, pero lo demostrará mañana, será una parte de la esencia de cada una de las actividades previstas en el extenso programa celebratorio.

Estos días se desarrolla el Alborozo Navideño y finalizado con la celebración del Día de Reyes Magos se reiniciarán las festividades populares que se sucederán todos los fines de semana y en el medio habrá charlas, homenajes, espectáculos, honras patronales, ferias, actividades deportivas, turísticas y muchas más.

Para el 1 de enero el Alborozo prevé el Auténtico topamiento de comparsas y la chaya de mojones y el 3, 4 y 5 el Encuentro regional de pesebres de la Quebrada y Puna en la explanada del monumento a la Independencia. También el 3 se realizará el XVII Encuentro del ovino y la copla; y el 7 el XXXIII Arbol de la amistad en la casa de Ricardo Vilca.