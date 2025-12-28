La ruta de la Historia y de las Letras en homenaje a la Patria

El recorrido de Histoletras desde sus inicios el 25 de mayo de 2023, con Histoletras Nº1, “Entre el ayer y el hoy: un comentario con más de 200 años de historia”, hasta Histoletras Nº 16, del 20 de diciembre de 2023: “Entre la vida y la muerte, homenaje a dos grandes poetas de Quebrada y Puna”; a Histoletras Nº 17, del 3 de ene 2024: “Hace 30 años se despedía Joaquín Burgos”, hasta Histoletras Anuario 2024: “Historia y Literatura”; a Histoletras Nº 49, 15 de enero de 2025: “Jujuy le han puesto de nombre, debe ser cosa de Dios”, hasta Histoletras Nº 90, del 21 de dic. de 2025: “Ayer celebramos la vida, hoy recordamos la muerte”.

Podemos considerar que Histoletras fue creciendo desde el primer número (25 de mayo de 2023) con 16 números; 2024 con 32 números y 2025 con 42 números. Ahora el título del presente reconto, “Ruta de la Historia y de las Letras en Homenaje a la Patria”, viene porque autores y creadores han tenido y tienen una preocupación por decir, hacer o construir algo referente a la Patria Argentina.

Para seguir la huella del 2025, iniciada con la Histoletras Nº 49 del 15 de enero: “Jujuy le han puesto de nombre, debe ser cosa de Dios” y dedicada al Poeta Martín Raúl Galán podemos comentar fragmentos de su “Canto a la Patria” - I - Cómo no cantarte, oh Patria, / tan entrañablemente mía / que me hace crecer el alma / y andar de pago en pago anunciando tu evangelio. // ... Yo soy menos que un soplo, / un efímero sueño, / nada, / pero estoy aquí para alumbrar el mundo / y detener el tiempo con unas palabras, / estas: / Mi patria es la Argentina. -V- 25 de mayo de 1810, / Buenos Aires. / Hijo, limpia bien tu corazón. / escribe con buena letra: Saavedra y Moreno, / Paso; / esmérate en este nombre: / Manuel Belgrano. / No te olvides que los diez mil guerreros / que fueron sepultados en el Alto Perú / y en la Quebrada de Humahuaca / y en los valles de Salta / y en el ancho teatro de la gloria. / à No te olvides de nada / ni de nadie, / pero, si no caben en tu cuaderno, / escribe en el alma: / General José de San Martín, / San Lorenzo, / Cuyo, / Chile y Perú, / Guayaquil / y el cielo. / Mi patria es la Argentina.

Histoletras Nº 59 “En el Día Universal del Idioma, una entrevista realizada a Borges”. Se realiza el homenaje por el Día Universal del Idioma con una entrevista de alumnos del 3er curso del Colegio Nacional, a comienzo de la década de los sesenta, al Escritor Jorge Luis Borge. Los estudiantes que efectuaron la entrevista son: Gerardo M. Albarracín, Ramiro Carrizo y Juan P. Gruer.

En este espacio traemos de JLB su “Oda escrita en 1966” (frag.) y que nos habla de la Patria y nos dice: “Nadie es la patria. Ni siquiera el jinete / que, alto en el alba de una plaza desierta, / rige un corcel de bronce por el tiempo, ... // Nadie es la patria. Ni siquiera los símbolos. // La patria, amigos, es un acto perpetuo / como el perpetuo mundo ... / Nadie es la patria, pero todos debemos / ser dignos del antiguo juramento / que prestaron aquellos caballeros / de ser lo que ignoraban, argentinos, / de ser lo que serían por el hecho / de haber jurado en esa vieja casa. / Somos el porvenir de esos varones, / la justificación de aquellos muertos; / nuestro deber es la gloriosa carga / que a nuestra sombra legan esas sombras / que debemos salvar. // Nadie es la patria, pero todos lo somos. / Arda en mi pecho y en el vuestro, incesante, / ese límpido fuego misterioso.”

En Histoletras Nº 61 del 20 de mayo de 2025, titulamos: “Entre la vida y la muerte de tres escritores” y hablamos del cumpleaños de Dora Tregini del 19 de mayo de 1999, y al día siguiente la muerte de su esposo, el Poeta Domingo Zerpa; y también, el nacimiento del Escritor Miguel Ángel Pereira, el 20 de mayo de 1926. Por eso brindaremos aportes de los tres sobre la Patria. Dora Tregini nos dice, del libro inédito, “Cantos a la Argentina”, No habrá otra: “Yo iba viajando por el mundo entero, ... vi cosas nuevas en país ajeno, pero en el mío, no. // Alguna niña me miró con pena: / ella extranjera y argentina yo; / ella orgullosa de la tierra ajena, / más de la mía, no. / Hasta que un día conseguí traerla / para mostrarle lo que nunca vio, / todos los goces que en mi propia mesa / pudo gustar, pero en la suya, no. // Ya nunca más me mirará con pena / cuando a quedarse la invitara yo, / cambió su tierra por la mía, buena. / ¡Como mi tierra no habrá otra, no!

De Domingo Zerpa, 1812 (Romancillo del Juramento): “Erase en el año doce, / un Veinticinco de Mayo. / El Cabildo, la Matriz, / la plaza con sus naranjos. // Del Cabildo a la Matriz, / apenas cincuenta pasos; / cincuenta pasos apenas, / cada paso azul y blanco. // Del Cabildo a la Matriz, / con su bandera en los brazos, / como un astro por el cielo, / pasa el General Belgrano. // Ya en el atrio de la iglesia / (Gorriti está a su costado) / entre la cruz y la espada / levanta el pendón sagrado: -Jujeños, por esta enseña / (alta es la voz de Belgrano) / juráis entregar la vida? / - Sí, General, ílo juramos! // Y así fue como en agosto, / florecidos los lapachos, / marchó Jujuy a la gloria / vestida de azul y blanco”.

Dice Miguel Ángel Pereira en Patria y Región de mis sentires y recuerdos: “El aporte del Noroeste a la causa de Mayo, nacida en Buenos Aires y que constituye la base de la futura Argentina, fue determinante, enorme y dramática. // La lucha armada por la libertad comenzó para el Noroeste casi en seguida de la instalación de la Primera Junta y se desarrollo desde 1810 hasta 1825... En ella se desenvuelve la gloriosa “guerra gaucha”, que atesora en su largo padecer las victorias de Tucumán y Salta y constituyó el dique humano, que contuvo por 15 años a 11 invasiones de las fuerzas de los realistas del Alto Perú.” El relato de las tres columnas de Histoletras, presentadas durante este 2025, son muestra de las 42 realizadas para nuestros lectores, a los que saludamos y deseamos un mejor 2026.