FÚTBOL JUJEÑO

Córdoba extendió su contrato por otro año

El defensor-volante sampedreño se mostró feliz por renovar su vínculo y dijo que se ilusiona a lo grande.

Lunes, 29 de diciembre de 2025 03:22
FIRMA DE CONTRATO | JUAN PABLO CÓRDOBA SEGUIRÁ EN EL "LOBO" JUJEÑO.

El defensor-volante Juan Pablo Córdoba renovó su vínculo contractual con Gimnasia y estará a disposición del director técnico, Hernán Pellerano para afrontar los compromisos futbolísticos de la Primera Nacional 2026 y la Copa Argentina en su 14º edición.

En este contexto, el sampedreño dijo estar "feliz y honrado" por "seguir un año más en el club que amo y que me dio la oportunidad de jugar al fútbol".

Tras enfatizar que atraviesa este presente "muy motivado", el futbolista jujeño afirmó estar con "más ganas que nunca de estar en todos los partidos que se vienen".

A nivel colectivo, Córdoba destacó que el "lobo" cuenta con un "gran grupo" de profesionales, dispuestos a "hacer una buena pretemporada, de la mano de un cuerpo técnico nuevo que llegó para potenciar todo lo que se hizo bien este año".

En cuanto a sus objetivos personales, recordó que "hace tres años estoy en Gimnasia" y aseguró conocer "el deseo del hincha que es el ascenso".

"Como jujeño estoy dispuesto a entregar todo para construir un gran 2026 y lograr el objetivo de toda la provincia", resaltó finalmente.

Palazzo a Chicago

Bruno Palazzo se despidió con emotivas palabras de su paso por el "lobo" jujeño e inmediatamente firmó para Nueva Chicago. El lateral derecho estaba en los planes de Pellerano, pero optó por buscar otros rumbos al no llegar a un acuerdo económico. Ahora la directiva debe salir a buscar un "4" de iguales características del platense para conformar el plantel.

 

