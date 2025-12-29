21°
29 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Ministerio de Desarrollo Humano
Consejo Provincial de Mujeres
Ministerio de Trabajo
Legislatura de Jujuy
Año Jubilar 2025
HistoLetras
deporte social
Deporte recreativo
fútbol internacional
fútbol jujeño
Fútbol jujeño

Talleres entrena y no afloja

Lunes, 29 de diciembre de 2025 03:25

Mientras la mayoría de los planteles del fútbol argentino goza de vacaciones, en Atlético Talleres de Perico sólo se hizo un breve paréntesis por la Nochebuena y se continuó entrenando a full.

Es que el equipo dirigido por Víctor Nazareno Godoy debe afrontar las semifinales del Torneo Regional Amateur ante Atlético San Pedro, que también no paró.

La buena noticia para el DT tucumano es que Diego Magno, recuperado de un desgarro, ya se encuentra trabajando a la par de sus compañeros y podría ir al banco de los suplentes el próximo domingo en el "Plinio Zabala".

El delantero salteño, ídolo en Central Norte y con un paso fugaz por Gimnasia de Jujuy, puede aportarle experiencia en los últimos metros del ataque frente a los "millonarios" de Carlos Morales Santos.

El "expreso" es consciente que en el duelo de ida debe conseguir un buen resultado para luego disputar la revancha en el ramal más tranquilo.

Se trata de los dos mejores clubes jujeños en este certamen afista, sabiendo ambos que no pueden equivocarse ni relajarse porque afrontarán un encuentro que "durará" 180 minutos, más lo que adicionen los respectivos árbitros, donde no habrá margen para el error.

 

