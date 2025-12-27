Detuvieron a un hombre por venta ilegal de aves silvestres

Durante la tarde del viernes, efectivos del Comando de Prevención Rural y Ambiental (C.O.P.R.A. 2), con base operativa en Los Lapachos, desarticularon una maniobra de venta ilegal de aves silvestres tras tareas investigativas y de seguimiento.

A partir de la información recabada, los uniformados montaron un operativo en la localidad de Los Alisos, donde lograron constatar la transacción. En el lugar fue identificado un hombre, con las iniciales J.A., domiciliado en esa localidad, quien transportaba tres loros en el interior de una caja de cartón.

De inmediato se dio intervención al Departamento Contravencional y, por disposición del asesor legal interviniente, se labraron las actuaciones correspondientes por infracción al artículo 121 de la Ley 5860/14, que sanciona el cautiverio y la comercialización de animales silvestres.

Asimismo, se procedió al secuestro de las aves, que serán trasladadas al CAFAJU para su resguardo y posterior evaluación veterinaria. En tanto, el individuo fue trasladado a la Subcomisaría de Los Alisos, donde quedó a disposición de la Fiscalía de turno.

Desde el C.O.P.R.A. recordaron a la comunidad que está prohibida la captura, el cautiverio y la comercialización de fauna silvestre, prácticas que atentan contra la preservación de la fauna autóctona y constituyen una infracción a la normativa vigente.