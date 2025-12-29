Inter volvió ser único líder gracias a Lautaro Martínez

Inter de Milán venció ayer como visitante por 1-0 al Atalanta en un partido correspondiente a la décima séptima fecha de la Serie A de Italia y recuperó el liderazgo del campeonato.

El único gol del encuentro de los "nerazzurris" lo convirtió el delantero argentino Lautaro Martínez, a los 20 minutos del segundo tiempo, festejo que implicó trepar a lo más alto de la tabla de goleadores del actual certamen con nueve tantos.

Con este resultado, el conjunto comandado por Cristian Chivu y de la mano del atacante surgido en Racing alcanzaron la cima de la Liga italiana con 36 puntos, uno más que el Milan (goleó 3-0 al Hellas Verona) y dos por encima del Napoli (ganó 2-0 frente a Cremonese).

De esta manera, Inter finalizó el 2025 como puntero de la clasificación y deberá enfrentar al Bologna el domingo desde las 16.45 por la siguiente jornada de la Serie A en el estadio San Siro.

Por su parte, Atalanta no pudo extender su buen momento y cayó a la undécima posición con 22 unidades. Ahora, los comandados por Raffaele Palladino recibirán a Roma el sábado a partir de las 16.45.

En un partido en el que el conjunto de Milán se encontraba mejor y había logrado convertir en la etapa inicial de la mano de Marcus Thuram, tanto fue anulado por fuera de juego a instancias de VAR; en el complemento lograron demostrar mayor superioridad y se quedaron con el triunfo.

Pio Esposito, ingresado en la segunda mitad, aprovechó un error en la salida de Atalanta y asistió a Lautaro Martínez, quien definió con categoría y venció al arquero Marco Carnesecchi para marcar el 1-0 definitivo.

Con este tanto, el "Toro" también alcanzó la cima de la tabla de goleadores del campeonato italiano con nueve anotaciones, superando por un grito al atacante estadounidense de Milan, Christian Pulisic. El delantero de la Selección Nacional se encuentra en un excelente momento.

Resultados de la jornada: Milan 3 - Hellas Verona 0; Cremonese 0 - Napoli 2; Bologna 1 - Sassuolo 1; Atalanta 0 - Inter 1.