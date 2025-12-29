Club Tiro inauguró su nuevo sistema lumínico Led

El Club Gimnasia y Tiro inauguró la nueva iluminación Led en las canchas de fútbol, un avance que permitirá ampliar las actividades deportivas y continuar disfrutando de la entidad también en horario nocturno.

El acto contó con la presencia del gobernador de la provincia, Carlos Sadir, y del secretario de Energía, Mario Pizarro, acompañando este importante paso para la institución ubicada en calle José de la Iglesia.

Al respecto, Sadir resaltó que "inauguramos el nuevo sistema de iluminación Led en el Club Gimnasia y Tiro, una obra que nos llena de alegría porque permite que el club siga creciendo y ofreciendo más oportunidades para el deporte".

Y agregó que "vamos a seguir apoyando al deporte jujeño y a los clubes que cumplen un rol social fundamental en cada uno de los barrios".

Mientras que el presidente de Tiro, Sergio Casas, destacó el crecimiento del club y el trabajo conjunto que se viene realizando para fortalecer las distintas disciplinas, las colonias de vacaciones y los espacios de recreación para grandes y chicos.

Por su parte, la vicepresidenta Constanza Terán remarcó la agenda deportiva del club, que sigue sumando propuestas abiertas para socios y la comunidad, como el próximo torneo de squash.

Desde la Secretaría de Deportes de la Provincia, Luis Calvetti, felicitó a la Comisión Directiva por el trabajo sostenido, el cuidado del predio y el desarrollo del deporte en todas sus formas.

Desde su página oficial se resaltó que la dirigencia continuará trabajando con compromiso, gestión y planificación para seguir fortaleciendo la institución y ampliando las oportunidades deportivas para socios y la comunidad.