Hubo actividad con mini trampolines

En el marco de las actividades recreativas impulsadas por la Municipalidad de La Quiaca, se llevó adelante una jornada de actividad física al aire libre en Plaza Centenario, articulada junto a Atlétika Gym. La propuesta estuvo a cargo de la profesora Nora Domínguez y convocó a niños, jóvenes y adultos, quienes participaron de una clase abierta y gratuita.

Domínguez agradeció al municipio y al intendente Dante Velazquez por el acompañamiento brindado, destacando especialmente la cesión del espacio público, el transporte y la merienda para los participantes al finalizar la actividad. "Estamos muy contentos de que nos hayan invitado y de poder compartir esto con la gente", expresó.

La actividad desarrollada fue UOM, una disciplina que se realiza sobre mini trampolines y que pertenece a la empresa Radical Fitness. Domínguez explicó que se trata de una propuesta inclusiva, pensada para todas las edades, que se dicta habitualmente en el Club Lavalle y que busca promover el movimiento, el bienestar y la vida saludable.

Debido a la buena convocatoria registrada durante la tarde, la profesora adelantó que existe la posibilidad de repetir la experiencia, ampliando la cantidad de trampolines y organizando la actividad con mayor anticipación, siempre con el acompañamiento del municipio.

Domínguez también valoró las distintas iniciativas que el municipio viene desarrollando e invitó a la comunidad a sumarse y aprovechar las propuestas gratuitas. Finalmente, agradeció a sus alumnas, a su familia y a quienes hicieron posible la jornada, destacando el trabajo conjunto como clave para generar espacios de encuentro