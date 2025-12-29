Convenio de promoción

En la ciudad de El Carmen la presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro, firmó un convenio de Colaboración y el cierre del año 2025 del Programa Ree Si! con el intendente, Víctor Hugo González.

"El acuerdo reafirma el compromiso conjunto de continuar construyendo una provincia libre de violencia por motivos de género, promoviendo acceso a derechos y acompañamiento a mujeres y personas de la diversidad en situación de vulnerabilidad especialmente en el interior", afirmaron desde la repartición oficial.

Asimismo, el acuerdo garantiza la asistencia en el Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, que en la ciudad de El Carmen se encuentra ubicado en calle Dr René Favaloro esquina Dr Dante Cardozo del barrio Soles.

La jornada contó con propuestas recreativas a cargo de la Secretaría de Deportes; un taller de salud mental y autocuidado facilitado por la psicóloga Daniela Yazlle como así también un espacio de disfrute compartido con deporte, pileta y actividades integradoras con la finalidad de fortalecer los lazos entre juventudes participantes y los equipos territoriales.

Programa Ree Si!

Se destacó el rol fundamental de los promotores del programa Ree Si! como actores fundamentales en la sensibilización, prevención y el acompañamiento a mujeres y personas de la diversidad en situación de vulnerabilidad, promoviendo, además, espacios seguros de participación y cuidado en ámbitos educativos, deportivos comunitarios en general. De cara al 2026 el programa Ree Si! continuará creciendo en El Carmen, con el objetivo de ampliar su alcance y llegar a más jóvenes, docentes y familias profundizando las acciones de prevención, formación y promoción de una comunidad libre de violencia por motivos de género.