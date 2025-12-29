22°
alto comedero
obispo Daniel Fernández
Temporal
Temporal
Ministerio de Desarrollo Humano
Consejo Provincial de Mujeres
Ministerio de Trabajo
Legislatura de Jujuy
Año Jubilar 2025
Año Jubilar 2025

Anoche fue en la Catedral

Destacaron que "a través de la indulgencia jubilar el Señor ha hecho fluir un río de gracia y bendición a todos".

Lunes, 29 de diciembre de 2025 00:00
CARPA | ANOCHE LAS IMÁGENES DE LA VIRGEN DE RÍO BLANCO Y EL SANTÍSIMO SALVADOR ACOMPAÑARON LA MISA CLAUSURA.

En la misa clausura del Año Jubilar 2025 de la Catedral Basílica anoche las imágenes patronales de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya y el Santísimo Salvador flanquearon el altar donde presidió el obispo Daniel Fernández junto al párroco Manuel Alfaro.

Durante la introducción se destacó que "hemos vivido juntos el Año Jubilar como un solo pueblo, elevamos nuestra acción de gracias y nuestra súplica a Dios uniéndonos a los enfermos, ancianos, los presos, los pobres. A través de la indulgencia jubilar el Señor ha hecho fluir un río de gracia y bendición a todos, ha dado su esperanza y su paz, ha fortalecido las manos débiles, ha reafirmado las rodillas vacilantes nos ha dicho Ánimo, no tengan miedo!".

PESEBRE “RAYITO DE LUZ” | LLEGÓ DESDE EL BARRIO RADIO ESTACIÓN

Asistieron los adoradores del pesebre "Rayito de Luz" del barrio Radio Estación. Vale destacar que la representación del nacimiento está ubicada en el acceso al templo.

La gigantesca carpa que se montó en el atrio -anulando momentáneamente el mástil- será el lugar donde se oficiarán las misas a partir de enero. De lunes a sábado a las 8 y a las 20; y los domingos a las 8, a las 10, a las 11 y a las 20.

 

