La Mendieta: entrega de certificados en oficios con salida laboral inmediata

El Gobierno de la Provincia completó el dictado de cursos gratuitos de capacitación en refrigeración, reparación y mantenimiento de aire acondicionado en La Mendieta.

La formación estuvo a cargo de profesionales del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, mediante la Academia de Oficios, y certificada por el Ministerio de Trabajo de la Nación.

En un acto realizado en la localidad de La Mendieta con presencia del ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; y el intendente anfitrión, Ricardo Farfán; más de 30 mendieteños recibieron sus certificados tras completar los cursos presenciales de instalación, reparación y mantenimiento de aire acondicionado.

De esta manera, se sigue avanzando hacia una mejor empleabilidad en sectores con alta demanda laboral.

"Este es el camino que estamos haciendo bajo directivas del gobernador, Carlos Sadir, al trabajar articuladamente para generar oportunidades reales para la gente del interior", afirmó el funcionario provincial.

Por su parte, Farfán expresó su agradecimiento al Gobierno de la Provincia y adelantó que ya se están planificando nuevas propuestas para el próximo año, que incluirán otros cursos abiertos al público en diferentes rubros. Participaron de la entrega de certificados, el director de Delegaciones Regionales, Marcelo Robles; la directora de Promoción del Empleo, Belén Oller; el director de Formación Laboral, Nicolás Ruiz; la directora del Observatorio Sociolaboral, Julieta Mansilla; y funcionarios municipales.