El oficialismo debe “ceder” al debate en la Legislatura

El vicepresidente 1ro de la Cámara de Diputados de Jujuy, Martín Fellner (Partido Justicialista) cierra el año legislativo con un sabor amargo porque varias iniciativas "quedaron sin posibilidad de tratarse en comisiones" y para muy pocas leyes "hemos podido debatir con tiempo". Aseguró que no le preocupa la cantidad de sesiones y si "la calidad" del debate y que por el mayor número de bloques el próximo año se oirá "levantar la voz".

Durante el 161 Período Ordinario de Sesiones se aprobaron iniciativas "importantes" como la ley del Presupuesto, la de creación del Consejo de la Magistratura y otras que tienen que ver con educación, salud y los distintos ámbitos, especificó.

Aunque le quedó "un sabor amargo porque muchas iniciativas propias y de otros legisladores no tuvieron ni la posibilidad de tratadas en las comisiones y mucho menos de llegar al recinto. Pero vamos a insistir el año próximo y fundamentalmente el proyecto de ley de Coparticipación municipal que ingresó recientemente enviada por el Ejecutivo, también el que tiene que ver con la ley de Juventud y otros".

Respecto a la calidad del debate producido y al cual se refirió anteriormente apuntó que dependió "de los momentos" y que en muy pocas leyes "hemos podido debatir con tiempo. Lamentablemente lo que se impuso fue la mayoría automática del oficialismo, nos ha llevado puesto muchas veces con leyes sancionadas con muy poco tratamiento, por ejemplo, el Presupuesto que se trató en una sola comisión y una sola vez, y así sucedió con otras leyes".

A varias de ellas "hemos manifestado nuestra oposición, pero bueno, este juego de mayorías y minorías hizo que el Ejecutivo impusiera constantemente su agenda; espero que en el 2026 esto sí cambie, que se dé realmente un debate mucho más rico sobre cada una de las iniciativas".

De acuerdo a la página web de la Legislatura de Jujuy hubo durante el año 11 sesiones ordinarias, o sea una sesión por mes, a lo que respondió: "Sí, la verdad que es poco, pero no me preocupa tanto la cantidad de sesiones, sino la calidad de ellas. Esto aparte no permite estar más tiempo en las comisiones discutiendo los proyectos, algo que realmente tampoco pasó".

Auguró que, por la incorporación de otros partidos políticos a la Cámara, el año próximo "podamos acrecentar el debate, y seguramente también se redoblarán los esfuerzos en lograr los consensos y un mayor diálogo". Desde el PJ "siempre hemos discutido las leyes, también como mejorarlas y en muy pocos casos frenar otras como por ejemplo la de transformación de sociedades del Estado, donde no hubo y sólo presentaciones de quienes representaban a las empresas".

Como esa ley "muchas otras iniciativas fueron pasando sin consenso en su momento, como la del Seguro Provincial de Salud que el propio gobernador Carlos Sadir tuvo que vetarla. De esa manera sucedieron algunas situaciones un poco particulares que esperamos no se repitan el año próximo", se esperanzó.

A pesar de su queja por la mayoría oficialista predominante este año, en el 2026 continuará existiendo, "creo que esta forma de imposición, de no ceder al debate en las comisiones, le está generando un desgaste al propio Gobierno. No dudo que son conscientes de lo que sucede y se verán obligados socialmente, por decirlo de alguna manera, y políticamente, a ceder".

Para el próximo período "hay un mayor número de bloques políticos de la oposición, que seguramente van a levantar su voz; nosotros no nos quedaremos atrás, insistiremos para que se traten nuestros proyectos y generar debates importantes". Anticipó que se tratarán iniciativas relacionadas al sistema electoral, de boleta única de papel, y otro de boleta única electrónica.

El oficialismo "un poco por los golpes electorales que recibió en las elecciones de este año, deberá entender la necesidad de los diálogos y el consenso".

Desde el pasado 10, Fellner dejó de ser un diputado más en la Cámara, ahora al ocupar la vicepresidencia 1ra desempeñará un rol de gran importancia que le demandará mayor responsabilidad, diálogo y entendimiento con todos los bloques, y otras exigencias con el objetivo de lograr las leyes que necesita la provincia y los jujeños.

"Es un enorme desafío y estoy muy agradecido con mis pares del bloque por postularme y con el resto de los legisladores que me aceptaron muy bien. Esto requiere más desafíos, trabajo, responsabilidad y diálogo intentando de llegar al consenso en el tratamiento de los proyectos y la participación en las iniciativas que serán abordadas en el recinto".

Fellner aprovechó la entrevista para referirse al proyecto de ley de Coparticipación municipal enviado por el Ejecutivo provincial a la Cámara y que semanas atrás fue presentado en un plenario de comisiones para tomar conocimiento al respecto. Sobre este tema se manifestó en varias oportunidades, inclusive presentó un proyecto propio al respecto.

Afirmó que lo girado por Provincia este año y en período de sesiones extraordinarias, no será tratado, inclusive "difícilmente se sancione los primeros meses del año venidero. La discusión seguramente demandará mucho tiempo, habrá que citar a los especialistas, a los intendentes y jefes comunales de los diferentes partidos, y seguramente habrá que reconsiderar el texto".

Recordó que en el bloque del PJ "tenemos varias iniciativas al respecto presentadas que también pondremos sobre la mesa, entonces la discusión va a ser un poco larga, por eso vinimos insistiendo desde hace mucho en empezar a dar el debate". En el tratamiento que se produzca estará presente el Presupuesto 2026 ya aprobado, que obligará "una readecuación de partidas, repito, implementarlo llevará un tiempo razonable", insistió.

De acuerdo a su observación que hizo del proyecto, apuntó que notó "muchos beneficios para los municipios grandes, no favorece a los más chicos o más alejados, hay una distribución no muy pareja, aparte falta incorporar un cierto incentivo a los municipios que trabajen bien, que sean responsables fiscalmente. Hay que tener en cuenta las lejanías, hay comunas que son reducidas en población, pero no en extensión, eso no está previsto".

Aparte, consideró que "crea una burocracia excesiva, hay un fondo de reparto de regalías que se hace por porcentaje, cuando sabemos que los fondos por ahí no son tan transparentes. El PJ hace rato viene hablando del fondo de distribución de las regalías que no se sabe a dónde, entonces hay discusiones que deben ser planteadas dentro del presupuesto del Ejecutivo, y vamos a trabajar sobre eso".

En referencia a la nueva conformación de la Cámara de Diputados con la incorporación de los bloques de La Libertad Avanza y del Frente Justicialista, apuntó que "los tiempos exigen mayor diálogo y discusión, digo lo último para bien, mejorar los proyectos, tratando de hablar y de pensar lo mejor para nuestra provincia. Me parece que se viene una Cámara donde se discutirá mucho más y sanamente; el gran desafío será después llevar esa discusión a ciertos consensos".

Consultado el vicepresidente 1ro. cómo evalúa la gestión del gobernador Carlos Sadir, respondió que observa "algunas cosas buenas y otras malas como en todo. Creo que hay un déficit enorme en tema de educación y de salud en cuanto a salarios. También hay una deuda enorme para la población y lo he dicho muchas veces en el recinto, la famosa Matriz Productiva de Jujuy no se cambió nunca".

"Jujuy continúa teniendo una enorme dependencia de los recursos nacionales y adentro de lo que es el empleo estatal; en estos 10 años no se cambió la matriz productiva. Creo que hay que buscar mucho más el crecimiento de los privados, hay que ayudar a formalizar la economía, hay un crecimiento de la informalidad; esos son los grandes desafíos que tendrá el Gobierno el año que viene".

A pesar de ello, valora ciertos esfuerzos como por ejemplo las gestiones y el esfuerzo para mantener la obra pública "con algunas pequeñas iniciativas importantes, como el mantenimiento y mejoramiento de las rutas provinciales y algunas nacionales, debido a la dejadez del Gobierno nacional; sin embargo, hay mucho por hacer todavía de cara a lo que viene",

Finalmente, Fellner se refirió al cambio de funcionarios en el Gabinete (donde se producirán otros más, según Sadir), al respecto apuntó que fueron "cambios de nombres, que de política o de estructura en sí; me parece que las estructuras del Estado no están funcionando. Porque son estructuras pesadas, burocráticas que llevan muchos gastos y lo vimos ahora en la sanción del Presupuesto".

En él hay "muchos gastos administrativos, y en mantener las estructuras y que se ve poco reflejado en las necesidades de la educación, la salud y la producción; se mantiene mucha estructura llevando poca inversión a los sectores más importantes. Lo que se hizo lamentablemente fue sólo un cambio de nombres, que seguramente lo iremos viendo con el paso de los días".