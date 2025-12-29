Desarrollo Humano consolida su presencia territorial

El Ministerio de Desarrollo Humano dio a conocer los resultados de su gestión durante 2025, destacando que llevó adelante una agenda con fuerte presencia territorial y un enfoque integral orientado a garantizar derechos, fortalecer los sistemas de cuidado y promover políticas públicas de inclusión, alimentación y desarrollo comunitario en toda la provincia.

La asistencia alimentaria constituyó uno de los pilares centrales de la política social. En ese marco, más de 146.000 estudiantes accedieron diariamente al servicio de comedores escolares, mientras que más de 33.000 familias fueron acompañadas a través del programa Comer en Casa. Y 30.000 personas fueron acompañadas mediante las viandas comunitarias. Asimismo, 841 Centros de Atención Familiar (CAF) activos y reglamentados brindaron refuerzo nutricional a más de 59.000 personas, y el sistema de comedores comunitarios garantizó cobertura alimentaria en 112 espacios distribuidos en todo el territorio provincial.

En el mismo eje, la provincia sostuvo la política Alimentar-CE con fondos propios ante la ausencia de los fondos nacionales y con acciones específicas de educación alimentaria destinadas a personas con celiaquía. De manera complementaria, se concretó la entrega de más de 80.000 elementos en acciones de asistencia directa, fortaleciendo la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones de vulnerabilidad social y emergencias.

En el ámbito de la discapacidad y la inclusión, se desplegaron 61 operativos de Oficinas Móviles en más de 20 localidades, se abordaron más de 3.500 situaciones de promoción y restitución de derechos y se realizaron más de 5.500 intervenciones con enfoque de accesibilidad, Y fortaleciendo el acceso a derechos y la autonomía personal.

Finalmente, se impulsaron políticas de calidad de vida, inclusión comunitaria y economía social, con más de 60 actividades orientadas al bienestar integral. En este marco, más de 550 jóvenes y personas adultas participaron en talleres y eventos, y más de 570 emprendedoras y emprendedores fueron acompañados mediante el financiamiento de 23 proyectos productivos y la realización de 15 ferias y paseos, promoviendo el desarrollo local y el arraigo comunitario.

El conjunto de estas acciones dio cuenta de un año de gestión con políticas públicas consolidadas, orientadas a fortalecer el Desarrollo Humano desde una perspectiva de equidad territorial, inclusión social y enfoque de derechos.

Adolescencia, niñez y juventud

Además, de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Humano, en materia de niñez y adolescencia, se profundizaron las acciones de protección integral. La Línea 102 atendió más de 3.350 llamadas, consolidándose como un dispositivo clave de escucha y acompañamiento, mientras que las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) activas en el territorio realizaron más de 15.000 intervenciones orientadas a la restitución y garantía de derechos. Continuamos con los Programas de Acogimiento Familiar, Autonomía Progresiva, y Promoción de derechos para niños, niñas y adolescentes.

En el eje de juventudes, se fortalecieron políticas orientadas a la participación, la formación y el acompañamiento integral de los jóvenes, impulsando espacios de capacitación, talleres formativos, propuestas culturales y recreativas. Las políticas dirigidas a personas mayores permitieron concretar 1.500 intervenciones interdisciplinarias, con participación sostenida en Centros de Día y el desarrollo de actividades culturales, recreativas y formativas, promoviendo el envejecimiento activo y el cuidado integral.