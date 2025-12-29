21°
DEPORTE RECREATIVO

Hubo actividad con mini trampolines

Organizado por la comuna junto a Atlétika Gym.

Lunes, 29 de diciembre de 2025 03:15
EN PLAZA CENTENARIO | LA EXPERIENCIA FUE LIBRE Y GRATUITA.

En el marco de las actividades recreativas impulsadas por la Municipalidad de La Quiaca, se llevó adelante una jornada de actividad física al aire libre en Plaza Centenario, articulada junto a Atlétika Gym. La propuesta estuvo a cargo de la profesora Nora Domínguez y convocó a niños, jóvenes y adultos, quienes participaron de una clase abierta y gratuita.

Domínguez agradeció al municipio y al intendente Dante Velazquez por el acompañamiento brindado, destacando especialmente la cesión del espacio público, el transporte y la merienda para los participantes al finalizar la actividad. "Estamos muy contentos de que nos hayan invitado y de poder compartir esto con la gente", expresó.

La actividad desarrollada fue UOM, una disciplina que se realiza sobre mini trampolines y que pertenece a la empresa Radical Fitness. Domínguez explicó que se trata de una propuesta inclusiva, pensada para todas las edades, que se dicta habitualmente en el Club Lavalle y que busca promover el movimiento, el bienestar y la vida saludable.

Debido a la buena convocatoria registrada durante la tarde, la profesora adelantó que existe la posibilidad de repetir la experiencia, ampliando la cantidad de trampolines y organizando la actividad con mayor anticipación, siempre con el acompañamiento del municipio.

Domínguez también valoró las distintas iniciativas que el municipio viene desarrollando e invitó a la comunidad a sumarse y aprovechar las propuestas gratuitas. Finalmente, agradeció a sus alumnas, a su familia y a quienes hicieron posible la jornada, destacando el trabajo conjunto como clave para generar espacios de encuentro

 

Temas de la nota

