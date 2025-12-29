Juventud Prolongada celebró cierre de año

Con una gran convocatoria de vecinos y turistas, el ballet municipal de adultos mayores Juventud Prolongada realizó su última presentación del año en el Anfiteatro "Las Lavanderas".

El intendente Raúl Jorge acompañó el cierre anual y felicitó al elenco por la reciente obtención del Martín Fierro de la Danza, destacando su trayectoria y su consolidación como embajador cultural de San Salvador de Jujuy y la provincia.

Fue una velada de lujo, especialmente pensada para presentar el Martín Fierro de la Danza ante los jujeños, en la que el ballet realizó una inolvidable presentación de cuadros de danza folclórica que recibió la correspondiente ovación del público presente. Adicionalmente, la propuesta incluyó artistas invitados de la talla de Chango Bellido y Tomás Lipán, entre otros.

DESDE LA DANZA | MOSTRARON CUADROS CON PAISAJES DE LAS REGIONES JUJEÑAS.

Al respecto, el intendente de nuestra ciudad, Raúl Jorge, consideró: "Traer un Martín Fierro a Jujuy es un hecho que hay que rescatar y por ello nos sumamos a esta multitud que los acompaña, los abraza y celebra. Los venimos acompañando en todas sus actividades en el país ya que dan un ejemplo de inspiración en cada cuadro artístico que presentan".

A su turno, el director artístico del Ballet Juventud Prolongada, Gustavo Aybar, manifestó: "Estamos muy contentos de traer este premio federal a la provincia de Jujuy; la verdad que estamos felices, tocando el cielo con las manos".

"Era nuestro sueño presentarles el Martín Fierro y presentarles parte de los cuadros que llevamos a todo el país y a distintas partes del mundo, mostrando y promocionando Jujuy, el Carnaval Jujeño, y un poquito de la Puna, Quebrada y Valles", agregó.

El director artístico anticipó que luego de un receso, Juventud Prolongada vuelve a los escenarios el año que viene con proyección internacional. "Después de unas merecidas vacaciones comenzaremos a trabajar; el Martín Fierro nos abrió la puerta para poder representar a Argentina, a través del folclore, en Brasil, así que Jujuy estará presente allí".

PRESENTACIÓN | DELEITARON A LOS PRESENTES CON EL TRENZADO DE CINTAS.

Finalmente, extendió sus agradecimientos a la multitud que compartió con ellos el cierre anual en el anfiteatro.