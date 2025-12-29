Inundaciones, cortes de agua y rescates tras la tormenta

Jujuy permanece bajo alerta amarilla por tormentas desde hace varios días y es ante esta situación que varias zonas del territorio provincial se están viendo afectadas por las consecuencias.

Durante la jornada de ayer, las precipitaciones volvieron a ser abundantes y afectaron especialmente a barrios como Alto Comedero, donde el arroyo Las Martas creció alcanzando un alto caudal que provocó la inundación de varias viviendas.

Vecinos del sector solicitaron la intervención de las autoridades municipales, especialmente en las zonas del barrio ubicadas a pocos metros del Parque Belgrano.

Personal del Cuartel de Bomberos de Gorriti intervino en el sector Aeroclub del barrio Alto Comedero, en viviendas anegadas.

EN EL RÍO GRANDE | PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS Y DEFENSA CIVIL EN OPERATIVO.

En el lugar, los efectivos realizaron tareas de drenaje y desagote de agua, trabajando de manera manual, y brindaron recomendaciones preventivas a las familias que se vieron afectadas en distintos barrios con calles y pasajes peatonales inundadas.

Desde el Gobierno de la provincia recuerdan a la comunidad que, ante cualquier situación de emergencia, se encuentran habilitadas las siguientes líneas de atención: Defensa Civil 103, Bomberos 100 y Policía 911.

Alto nivele de turbiedad

Por su parte, Agua Potable de Jujuy activó un protocolo de contingencia que incluye la distribución de agua mediante camiones cisterna. Los trabajos técnicos se concentran en la limpieza de sedimentos para normalizar el suministro.

RUTA NACIONAL 52 | TAREA DE DESPEJE DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

Es que debido al incremento de sedimentos en la toma del río Guerrero, la empresa de agua localpuso en marcha un protocolo de emergencia que afecta el normal suministro en importantes sectores de la capital provincial. Los barrios actualmente afectados por la interrupción o baja presión del servicio son Los Perales, Chijra, Bajo La Viña y Alto La Viña.

Operativo de asistencia

Ante la imposibilidad momentánea de procesar el agua debido a los elevados niveles de turbiedad, personal técnico especializado desde ayer trabaja en la zona de captación. Según informaron las autoridades, las tareas se centran en la limpieza de sedimentos para rehabilitar el ingreso de agua cruda a la planta.

Aseguraron que el proceso de potabilización se reiniciará de manera inmediata en cuanto las condiciones del río mejoren y los parámetros de turbiedad desciendan a niveles operativos seguros.

Plan de contingencia

Para mitigar el impacto en los hogares, se dispuso un sistema de distribución alternativa mediante camiones cisterna. Ayer se asistió con 30.000 litros a Alto La Viña, 8.000 a Mariano Moreno y Coronel Arias, 8.000 a barrio Ingenieros y 8.000 a Quebrada de los Pájaros. Instan renovar la información a través de sus redes sociales oficiales.

Y recomendaron a los vecinos de los sectores afectados hacer un uso extremadamente responsable de las reservas domiciliarias.

Trabajos en rutas nacionales

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) trabajó en el despeje de la ruta nacional 52 (RN 52) , de jurisdicción nacional, clave para la conexión entre las regiones del oeste de Jujuy. Se hizo presente con equipos de operarios y obreros para el despeje de la calzada, afectada por derrumbes tras las tormentas.

La RN 52 se encontraba ayer transitable con precaución, debido a que había tramos con material como arena en el kilómetro 185. La DPV informó que permanece en cada campamento atenta a inspeccionar, verificar y (o trabajar sobre condiciones como también lo hizo en la RP 73, en Palca de Aparzo, a la espera de la bajada de la crecida del río, para restablecer la conectividad vial.

Operativos activos

El Gobierno de la Provincia de Jujuy, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Seguridad y el Municipio de San Salvador de Jujuy, junto a Bomberos, Defensa Civil y otros organismos provinciales y municipales, despliegan un operativo interinstitucional de intervención y relevamiento ante las inclemencias climáticas y las intensas lluvias registradas en distintos puntos del territorio provincial.

Las acciones se desarrollan de manera coordinada, sostenida y con presencia permanente en el territorio, mediante equipos técnicos y operativos que llevan adelante tareas de asistencia, evaluación de daños y acompañamiento a las familias afectadas.

Exitoso rescate

Personal de la Dirección General de Emergencia - Defensa Civil, junto a la División de Rescate de Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios de Palpalá, Personal Policial, Same y baqueanos de la zona, trabajaron de manera coordinada para rescatar a 6 pescadores que habían quedado atrapados en una isla tras la repentina crecida del río Grande. También, se activó ayer un protocolo de búsqueda en la zona de Termas de Reyes tras un reporte de personas varadas en las márgenes del río Grande, producto de la crecida del cauce. Tras hacer el rastrillaje constataron que el grupo logró salir por sus propios medios.