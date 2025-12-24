“Trabajamos más para ganar menos”

Al cierre del ciclo 2025, el gremio del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), a través de su comisión directiva encabezada por Mercedes Sosa, realizó un balance del año atravesado por las políticas de ajuste, la falta de respuestas salariales y los cambios recientes en la conducción del Ministerio de Educación de la provincia.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Sosa describió el contexto como "un año difícil", al señalar que se profundizaron las políticas de ajuste tanto a nivel nacional como provincial. En ese marco, advirtió sobre la amenaza de una reforma educativa que excede la discusión salarial y afecta de lleno las condiciones laborales y el sistema educativo en su conjunto.

"Fuimos muy golpeados a nivel nacional con la quita del Fonid y la ausencia de una paritaria que garantice un salario mínimo. Eso dejó librado a cada provincia a definir su propia política salarial, sumado a un fuerte recorte presupuestario que se va a sentir con mayor crudeza", explicó la dirigente. Según detalló, las escuelas que contaban con fondos especiales serán las más perjudicadas, lo que impactará directamente en infraestructura, capacitaciones, equipamiento y programas educativos, profundizando el deterioro del sistema.

La secretaria general del Cedems también se refirió a la situación que atraviesan los docentes en las aulas. "Hoy vemos compañeros que deben recurrir a emprendimientos paralelos para poder subsistir. Se trabaja más para ganar menos", expresó. En ese sentido, recordó que los avances logrados en materia salarial fueron producto de extensos reclamos, paros y medidas de fuerza. "Cada código que hoy figura en la boleta salarial costó lucha, descuentos por días de huelga e innumerables actividades gremiales", remarcó.

En el plano institucional, Sosa destacó la continuidad de un modelo sindical basado en la participación. "Sostenemos un sistema de asambleas, consultas y toma colectiva de decisiones. El año pasado analizamos la Ley de Bases y ahora nuestra expectativa es avanzar en el estudio de la Ley de Reforma Educativa. Ese es el sindicalismo que queremos reivindicar y creemos que hoy está más consolidado", afirmó.

Respecto al reciente cambio en la cartera educativa, tras la asunción de Daniela Teseira como ministra de Educación en un acto realizado en el Salón de la Bandera de Casa de Gobierno, la dirigente sostuvo que se trata de "definiciones políticas de cada gobierno". No obstante, adelantó que desde el gremio buscarán un acercamiento institucional. "Nuestra postura es plantear a cada funcionario los problemas que venimos arrastrando y luego insistir para que se produzcan cambios. Hay expectativa sobre cómo se conformará el equipo y cómo será el diálogo en un contexto de recorte educativo. En breve solicitaremos una audiencia para plantear los temas urgentes", indicó.

En el balance anual también se destacó el resultado electoral del Cedems, donde la actual conducción logró la reelección con un amplio respaldo de los docentes de toda la provincia. "Fue un gran logro darle continuidad al mandato en un proceso electoral sin denuncias", señaló Sosa. Sin embargo, advirtió sobre la existencia de juicios pendientes que hoy limitan la concreción de proyectos para los afiliados, como espacios de recreación. "Queremos resolverlos lo antes posible", subrayó.

Última asamblea ordinaria docente

La dirigente informó que este sábado, desde las 9, el Cedems llevará adelante una asamblea ordinaria de gran relevancia para todos sus afiliados. En este encuentro se realizará una exhaustiva revisión de cuentas, donde se presentarán los estados financieros del gremio, asegurando así la transparencia en la administración de los fondos. Además, se llevará a cabo la asunción de los nuevos delegados electos, quienes desempeñarán un papel crucial en la representación de los docentes en los próximos años. Este proceso es fundamental para fortalecer la voz de los educadores en la toma de decisiones.

También se ha programado un agasajo para quienes asumirán funciones. Por último, Sosa enfatizó la importancia de la participación activa de todos los miembros, ya que, a través de este tipo de instancias, se fomenta un sentido de comunidad y se garantiza que las preocupaciones y necesidades de los docentes sean escuchadas y atendidas.