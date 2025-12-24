Régimen de Coparticipación favorecerá a los municipios

El presidente del Bloque de Diputados del Frente Jujuy Crece, Santiago Jubert, enfatizó que la Legislatura enriquecerá en comisiones y en el recinto el proyecto de ley de Coparticipación municipal remitido por el gobernador Carlos Sadir, reafirmando así su "compromiso con el desarrollo de las jurisdicciones municipales".

Asimismo consideró que la propuesta del Ejecutivo conlleva una "alta carga institucional, fiscal y política", y también implica "el fortalecimiento del vínculo entre la provincia y los municipios".

En cuanto a los alcances del proyecto, resaltó que contempla la creación del Sistema de Coordinación Financiera, Fiscal y Tributaria, concebido para consolidar un régimen de coparticipación municipal más equitativo, eficiente y transparente, conforme a los artículos 102 y 103 de la Constitución Provincial.

Sadir "demuestra una clara vocación de establecer reglas claras, previsibles y constitucionales para la distribución de los recursos públicos entre la Provincia y municipios", estimó el legislador.

Más adelante explicó que el Sistema de Coordinación Financiera, Fiscal y Tributaria, se estructura sobre tres ejes: el Régimen de Coparticipación Municipal, además del Fondo de Desarrollo Comunal, incluyendo la conformación de la Comisión Interjurisdiccional de Tributos como ámbito técnico de coordinación fiscal y tributaria. A ello se suma el Programa de Armonización Tributaria y Mejora del Sistema de Recaudación, gestado para evitar superposiciones impositivas y promover el desarrollo económico provincial y local.

Además remarcó que el proyecto "incorpora disposiciones que fortalecen la transparencia fiscal, la responsabilidad administrativa en la gestión de los recursos y la cooperación interjurisdiccional, en línea con el mandato constitucional de articulación entre los distintos niveles de gobierno".

"El debate parlamentario de este proyecto, contribuirá a la consolidación institucional, fiscal y económica de las administraciones municipales de Jujuy", manifestó, augurando "un tratamiento responsable y favorable" en el seno de la Cámara de Diputados.

Las referencias efectuadas por el titular del bloque oficialista, se deben a que las comisiones de Legislación general, Finanzas y Asuntos institucionales en Diputados, se interiorizaron sobre el proyecto durante una reunión el pasado lunes, marcando así el inicio de su estudio para su tratamiento parlamentario lo que se produciría el próximo año.

Desde el oficialismo se dijo que el objetivo es lograr una ley verdaderamente consensuada y que exprese el acuerdo de todos los sectores permitiendo sancionar la mejor norma para la provincia; para ello el proyecto será tratado y discutido en profundidad.

Distribución de los recursos

De acuerdo al proyecto de ley, la distribución primaria de la Masa coparticipable se efectuará según los siguientes porcentajes: Impuesto inmobiliario, 50%; Impuesto sobre los Ingresos brutos, 20% e Impuesto de sellos, 20%. El monto que se destine a los municipios se distribuirá de la siguiente manera: 5% a la integración del Fondo de Desarrollo Comunal, el 7% para el conjunto de las municipalidades y el 3% para el conjunto de las comunas constituidas como tales, respectivamente; y el 85% de acuerdo al régimen de coeficientes.

En cuanto a la distribución secundaria sobre el monto de la coparticipación, se distribuirá el 90% en función de la población de cada municipio, de acuerdo al último censo nacional de población, hogares y vivienda; el 5% en proporción a la relación inversa entre la planta total de personal y población de cada municipio; y el 5% considerado las necesidades básicas insatisfechas de cada municipio.

La determinación y liquidación de los indicadores surgidos de la aplicación establecida estará a cargo del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia a través de la Secretaría de Egresos Públicos.