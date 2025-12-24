Localidades rurales sin luz tras el robo de un transformador

Delincuentes destruyeron y robaron un transformador de potencia, dejando sin suministro eléctrico a una gran cantidad de vecinos de la localidad de Jaire y zonas aledañas.

Vecinos del sector indicaron que se trata del segundo hecho en menos de dos meses, por lo que solicitaron medidas.

Según las fuentes consultadas por este matutino, ayer las autoridades tomaron conocimiento del episodio ocurrido en las cercanías de La Calera, en la localidad de Jaire.

Allí, vecinos del sector se dieron con la ingrata noticia que delincuentes destruyeron y robaron un transformador de potencia.

El ilícito afectó directamente a las comunidades de Jaire, Lagunita, Tiraxi, Tesorero, Laguna de Tesorero, Duraznal y Tres Lagunas, quienes permanecen hasta el cierre de este matutino estaban sin servicio y a la espera de una solución técnica.

Lo que más preocupa a los vecinos es la recurrencia del delito, ya que es la segunda vez en menos de dos meses que se registra un ataque de estas características en el mismo lugar. La complejidad de la maniobra sugiere que los responsables poseen conocimientos especializados en instalaciones eléctricas de alta tensión, puesto que cualquier error en la manipulación de estos equipos conlleva un riesgo de electrocución inmediata y mortal.

La recuperación del servicio representa un desafío logístico importante. Al tratarse de equipos de gran escala, su reposición no es inmediata. Esta situación genera una profunda indignación en las familias que quedan incomunicadas.