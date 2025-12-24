Provocó disturbios y tenía droga

Un joven provocó disturbios afuera del domicilio de su expareja y al ser detenido, los efectivos descubrieron que tenía marihuana.

El hecho se registró el pasado domingo alrededor de las 2.50 en la intersección de las calles Colombia y Cuba del barrio Mariano Moreno de la capital.

Fue en esas circunstancias que una comisión de efectivos acudió al lugar, tras un llamado de una mujer que alertaba sobre la presencia de su expareja afuera de su casa.

El inculpado, por su parte, se percató de la presencia policial e intentó ocultar envoltorios con estupefaciente, pero fue interceptado.

Los efectivos lo sometieron a una requisa y descubrieron que transportaba numerosos envoltorios de polietileno que contenían una sustancia vegetal. Luego, personal de la Dirección de Narcotráfico constató que se trataba de marihuana y procedió al secuestro de la misma.

El protagonista fue trasladado a la Seccional 30° y quedó alojado a disposición de la Justicia. En tanto, su expareja radicó la correspondiente denuncia en su contra.