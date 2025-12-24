Imputado por transportar 58 kilos de cocaína en vehículo

El Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Jujuy, a cargo del fiscal Sebastián Jure, formalizó la investigación penal contra el conductor de una camioneta donde se transportaban 58 kilos de cocaína. En línea con lo planteado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el juez federal de Garantías N°1 de esa jurisdicción, Eduardo Hansen, declaró la legalidad de la detención en una audiencia celebrada el 5 de diciembre pasado y dispuso la prisión preventiva del hombre.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, el inculpado fue imputado por el delito de transporte de estupefacientes. El magistrado aceptó el plazo de investigación requerido y dispuso una serie de medidas necesarias para avanzar con el caso.

Junto al auxiliar fiscal Juan Batule, el representante del MPF marcó que la mañana del 3 de diciembre pasado personal del Escuadrón 60 de Gendarmería Nacional llevaba a cabo un control vehicular sobre la ruta nacional N°34, a la altura de la localidad jujeña de Ledesma.

En ese lugar, los gendarmes, pertenecientes a la Sección Libertados General San Martín de esa fuerza, le dieron la voz de alto a una camioneta Citroën Berlingo, que provenía de Orán y se dirigía a la localidad de Caimancito, según lo expresado por el imputado, quien conducía el rodado.

Mientras se realizaba la identificación del conducto y el control de los papeles del vehículo, los gendarmes pusieron en acción a un can antinarcótico, el que realizó una "marcación pasiva" en el sector del asiento del conductor, lo que motivo una requisa más profunda, ya bajo directivas de la fiscalía y con presencia de testigos.

Como resultado de ello, se descubrió un "doble fondo" en la zona ubicada detrás del asiento del conductor y del acompañante. Allí se detectaron una serie de anomalías estructurales evidentes, tales como la ausencia y faltante de tornillos en el panel y fijaciones internas.

Según especificaron los representantes del MPF, los gendarmes extrajeron del compartimiento 58 paquetes de droga, cuyo contenido ascendió a los 58 kilos 418 gramos de cocaína, que tendría una cotización de 600 mil dólares, un monto que incluso se eleva a medida que se avanza hacia el sur del país.

Antecedentes

Los fiscales mencionaron las evidencias reunidas a partir del hallazgo de la droga e hicieron foco en que el conductor presentaba varios antecedentes penales y policiales. Se estableció que el chofer, oriundo de la provincia de Tucumán, registraba una condena de 5 años y 6 meses de prisión por resultar penalmente responsable del delito de transporte de estupefaciente, una sentencia que fue dictada por el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta el 9 de diciembre de 2020.

Por otra parte, en la Justicia provincial de Jujuy está pendiente un requerimiento de elevación a juicio por el delito de tenencia de armas de guerra, como así también otros cinco registros en la policía local por delitos de robo y robo a mano armada.

La fiscalía fundó el pedido de prisión preventiva en función de los antecedentes y la falta de arraigo. Según relataron, no se pudo constatar ni residencia estable, familiares, amigos ni registros laborales y tampoco tiene obra social. Tampoco está activo en Arca y no posee registro negativo de Anses. Además, remarcaron la gravedad y naturaleza del hecho, lo que haría presumir que detrás del conductor podría existir una organización narcocriminal que posee los medios y la facilidad de coadyuvar a la evasión del involucrado.