"Patota" atacó a botellazos a un hombre e incendió su casa

Una "patota" golpeó ferozmente y atacó a botellazos a un hombre, quien tuvo que ser hospitalizado con heridas de consideración, y luego apedrearon y provocaron un incendio en su domicilio.

Tras la asistencia a la víctima, los inculpados volvieron, apedrearon una moto, un auto y el domicilio, donde provocaron un incendio.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado lunes alrededor de las 23 en un domicilio ubicado sobre un tramo de la calle Cerro Zapla, entre Carlos Gardel y Juárez Celman del barrio San Pedrito de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que personal del 911 alertó a los efectivos policiales sobre un grupo de personas que protagonizaban una pelea y que uno aparentemente registraba heridas sangrantes.

De manera inmediata una comisión se constituyó en el lugar, donde observaron que cuatro hombres salieron corriendo de un domicilio y escaparon con dirección a la calle Carlos Gardel. Mientras que otro hombre, que tenía el torso desnudo y heridas sangrantes en el rostro y cabeza, salió del inmueble e intentó perseguirlos.

Ante la gravedad de las heridas de ésta última persona, la comisión optó por asistirlo y dio inmediata intervención al personal del Same que lo trasladó al hospital "Pablo Soria". Aunque previo a ser derivado, se negó a aportar datos sobre los agresores.

Una vez en el nosocomio, la víctima de 50 años fue diagnosticada con policontuso con heridas cortantes múltiples más intoxicación etílica, por lo que quedó alojada en sala de Observación.

Mientras que su pareja, una mujer de 51 años, se presentó minutos después en el domicilio y permitió el acceso a los efectivos. Allí, trabajó personal del departamento de Criminalística que constató daños en diferentes sectores y fragmentos de botellas de vidrio esparcidos en la sala principal.

Luego de las pericias de rigor, la mujer fue trasladada a la Seccional 6° donde radicó la correspondiente denuncia.

Lejos de concluir el violento episodio, alrededor de las 3 de ayer, personal del 911 alertó sobre un principio de incendio en el domicilio donde se había protagonizado la feroz agresión.

Al constituirse, los efectivos policiales observaron una columna de humo que salía del interior del inmueble.

Además, los vidrios de las ventanas frontales estaban rotos y la puerta de ingreso presentaba daños, al igual que un automóvil Ford Ecosport y una motocicleta. Asimismo constataron una importante cantidad de piedras de gran tamaño.

Personal del Cuerpo de Bomberos sofocó el incendio en el domicilio y luego, efectivos de Criminalística realizaron las pericias de rigor.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que el hombre hospitalizado tenga una custodia policial y que un móvil permanezca en el domicilio del mismo.

Finalmente, los efectivos de la Seccional 6° quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.