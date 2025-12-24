Provocan que motociclista derrape y le robaron

Dos hombres provocaron que un motociclista derrape, le robaron y se fugaron, en la ciudad de Perico.

De acuerdo a las que fueron fuentes consultadas por este diario, el episodio tuvo lugar días atrás alrededor de las 19.40 en un camino interno ubicado a unos 120 metros del aeropuerto internacional "Gobernador Horacio Guzmán" de la mencionada ciudad comercial.

Fue en esas circunstancias que un hombre conducía una motocicleta marca Gilera Smash de 110 cc de cilindradas, cuando impactó contra un elemento que le arrojaron en su camino y el cual no logró eludir.

Tras perder el control y derrapar, el hombre quedó tendido en el suelo en estado de inconsciencia. Luego de unos breves minutos, recobró el conocimiento y se dio con la ingrata noticia que un sujeto estaba arriba suyo y le sustraía sus pertenencias de las prendas de vestir.

De inmediato forcejó, se reincorporó y escapó del lugar con dirección al aeropuerto para solicitar asistencia. Durante el trayecto, se cruzó con un cómplice del inculpado que corrió hacia la motocicleta.

En el aeropuerto, la víctima solicitó asistencia y luego retornó al lugar del ataque, donde solo encontró la motocicleta, que tenía una de sus ruedas dobladas y de la cual habían sustraído las pertenencias que guardaba en el asiento.

Posteriormente se dirigió a la Seccional 58°, donde radicó la correspondiente denuncia e indicó que sufrió el robo de dos billeteras donde poseía dinero, tarjetas bancarias y documentación personal.

Pese al repentino ataque, logró aportar las características de los inculpados.

Asimismo tuvo que ser asistido por personal médico, aunque no registró heridas de gravedad.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que las actuaciones complementarias queden a cargo de los efectivos de la Seccional 58°.