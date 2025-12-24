Se entregó el hombre que disparó a una adolescente

Iván Díaz, el hombre acusado de haberle disparado por la espalda a Nicole Robledo (16 años), se entregó después de varios días prófugo, en la localidad bonaerense de Laferrere. El ataque ocurrió el 15 de diciembre, cuando la chica fue a comprar a un kiosco y recibió un disparo que la dejó paralítica.

Díaz tenía una vieja enemistad con uno de los hermanos de Nicole. Tras una discusión, el agresor disparó. Uno de los tiros entró en la espalda de la joven y le provocó lesiones irreversibles en la médula.

El ataque desató una escalada de violencia en el barrio. La familia de Nicole intentó tomar represalias en la casa del agresor y, en medio de ese caos, la madre del hombre recibió un balazo en la cabeza. Su estado es gravísimo.

Al otro día, los familiares de la mujer volvieron a la casa del joven e intentaron incendiarla.