Última presentación del año del Ballet Juventud Prolongada

El Ballet Juventud Prolongada, dirigido por Paola Carretero y Gustavo Aybbar, cierra el año 2025 con una gala, en la que todos los jujeños van a poder apreciar sus cuadros de baile consagratorios, los que no llevaron a cosechar varios premios.

La cita es este sábado desde las 19 en el Anfiteatro Las Lavanderas del parque Xibi Xibi.

El ballet que ya tiene un nombre y gran prestigio en nuestra provincia, tras más de veinticinco años creciendo, disfrutando y haciendo disfrutar al público, cada año cumple un nuevo desafío.

La celebración más notable de este año, es haber ganado el Premio Martín Fierro de la Danza como "Ensamble Adulto Destacado", en la primera edición de esta entrega, organizada por Aptra (Asociación de Periodistas de la Televisión y al Radiofonía Argentina), a bailarines de todo el país, en diferentes rubros.

"Fue una experiencia inolvidable en la que 52 bailarines pudimos asistir a la gala, con alfombra roja incluida, junto a celebridades de la danza a nivel nacional e internacional, como Hernán Piquín, Mora Godoy, Silvina Escudero, Aníbal Pachano; Eleonora Casano y Julio Bocca, quienes fueron los ganadores del Martín Fierro de Oro", contó Celia Quiroz, integrante del ballet.

Además, recordó que "en nuestra visita por Buenos Aires bailamos en los bosques de Palermo, en la Feria de las Regiones, en El Obelisco, el Puente de la Mujer, y en la Basílica de Nuestra señora del Socorro, por invitación de la Casa de Jujuy en Buenos Aires". Fue una mini gira del grupo, con la que terminaban un ciclo de muchas presentaciones y alegrías.

"Fueron días maravillosos, llenos de magia haciendo lo que nos gusta, bailar y contar la cultura de nuestra provincia, como se viene haciendo durante estos 25 años de trayectoria", continuó Quiroz.

El día 9 de diciembre llegó la delegación a nuestra provincia y la esperaban familiares, amigos y artistas como Noelia Abendaño quien cantó "Viva Jujuy", en vivo para recibirlos.

Dos días después recibieron la grata noticia que habían sido declarados como Ballet de Interés Cultural en reconocimiento a su valioso aporte a la danza y a la promoción de la cultura jujeña, por la Dirección de Cultura Provincial.

Por todo esto, y para celebrar bailando, es que este sábado se reunirán con su público para mostrar todos los cuadros que los enorgulleces, con entrada libre y gratuita. "El cual tendrá un despliegue de música y color para que disfrute todo el público presente", expresó Quiroz.

En este evento se realizarán dos reconocimientos a celebridades jujeñas que aportan a la cultura provincial.

"En este maravilloso año, que cumplimos muchas metas, agradecemos además a la responsable y organizadora de los Martin Fierro en Jujuy, la profesora, Mónica Tejerina; y a Aptra, por tan prestigioso galardón", concluyó.