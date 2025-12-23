28°
Buscan a Guadalupe Elizabeth Soledad Tactaca

La joven se ausenta de su hogar desde el sábado 20 de diciembre

Martes, 23 de diciembre de 2025 18:31

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC), informó que se busca a Guadalupe Elizabeth Soledad Tactaca, de 18 años.

La joven con domicilio en barrio Mariano Moreno, se asuenta de su hogar desde el sábado 20 de diciembre, la familia realizó la denuncia este martes.

Guadalupe Tactaca es de contextura física promedio, tez trigueña, ojos marrones oscuros, cabello largo, de color negro, altura de la espalda media, de 1,60 mts. de estatura aproximada.

La última vez que se la vió vestía: pantalón celeste oscuro, remera roja, campera gris,zapatillas blancas.

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911

388-6860239

388-6828607 

O dirigirse a la unidad policial más cercana.

