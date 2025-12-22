Horarios de las misas de Nochebuena y Navidad

El cuarto y último domingo de Adviento se vivió ayer y "la espera está por concluir, el Señor está más cerca que nunca de nosotros. Vivamos estos días que faltan para la Navidad junto a Santa María y San José", es la invitación litúrgica.

Las parroquias y capillas de la Diócesis de Jujuy están convocando a participar de las misas de Nochebuena el miércoles y la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre.

La parroquia San Pedro y San Pablo tendrá misa de Nochebuena a las 18.30 en la capilla Señor de la Cruz (barrio San Francisco de Álava), a las 20 en la capilla de Fátima (barrio Alberdi) y a las 21 en la sede de avenida Almirante Brown y Zegada. El 25 únicamente será a las 20 en la sede. Además el padre Rubén Toconás oficiará la misa el 24, desde las 17, en la capilla del hospital "Pablo Soria".

La Catedral Basílica tiene previsto celebrar con la presencia del obispo Daniel Fernández la misa de Nochebuena el 24, a las 20, en el atrio y en caso de lluvia se trasladará a la exestación de trenes. El 25 Eucaristías a las 8 y a las 20 en la capilla del Huerto.

La comunidad franciscana abrirá sus puertas a las 21 para la misa de Nochebuena y el 25 misas a las 11.30 y a las 20.

En San Lucas a las 19.30 del 24 habrá misas en las capillas Reina de la Paz y Virgen de Itatí; y a las 21 en la sede de barrio Coronel Arias. El 25 única misa a las 19.30 en la sede.

La parroquia Nuestra Señora de Nieva el miércoles espera a los fieles a las 21 y el 25 a las 10 y a las 20.

En Alto Comedero la parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa invitó a las misas de Nochebuena a las 18.30 en las capillas Virgen de la Consolata y Santa Rosa de Lima; a las 19.30 en la capilla San Roque, a las 20 en la capilla Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María y a las 20 en la sede. El jueves, a las 19, en la capilla Virgen del Valle y Santa Bárbara y a las 20 en la sede de Teniente Farías 1168.

La parroquia Santa Teresita tendrá misa de Nochebuena a las 20 en la sede de Juana Manuela Gorriti y en la capilla de Luján de avenida Pueyrredón. El 25 la misa de Navidad será a las 20 en la sede.

La parroquia San Pío X tendrá misa de Nochebuena a las 19 en la capilla Virgen del Valle, a las 19.30 en la capilla San Antonio, a las 20 en la capilla San José Obrero y a las 21 en la sede del barrio Belgrano.

En Sagrada Familia de Nazaret están rezando la novena patronal, el 24 la misa de Nochebuena será a las 20 y en Navidad a las 18.30 con adoración de pesebres. (Eugenia Sueldo)

Invitaciones para los pesebres

ADORAR AL NIÑO DIOS

Los grupos de adoradores luego de la misa de Nochebuena comenzarán con las visitas para adorar la imagen del Niño Dios en las casas de familia, instituciones y organismos. Además la parroquia Santísimo Salvador confirmó que el domingo 4 de enero, desde las 15, se realizará el Encuentro de Pesebres en el atrio de la Catedral. Previamente, el domingo 28 de diciembre, se realizará el Jubileo de los Pesebres en el día de la Sagrada Familia y el cierre del Año Jubilar en el Santuario de Río Blanco.

El programa iniciará con la concentración a las 10 en el Monumento de la Virgen y el Beato Pedro Ortiz de Zárate, a las 11 será la santa misa presidida por el obispo Daniel Fernández y al finalizar participación de los pesebres asistentes y momento de adoración. Piden confirmar la participación al 388-5225977.

En el interior de la provincia

En la parroquia San José de Perico la misa de Nochebuena será a las 20 en Santo Domingo y Santa María de los Ángeles y a las 21.30 en San José. El jueves 25 misas a las 8, a las 11 y a las 20 en San José y a las 20 en Santo Domingo. La parroquia Nuestra Señora de la Merced de La Mendieta concluirá la novena de Navidad el 24 a las 20.30 en el salón parroquial y luego será la misa. En la parroquia Inmaculada Concepción de San Antonio misas de Nochebuena a las 17.30 en la capilla Virgen del Milagro de Los Paños, a las 20 en la sede con la misa criolla y a las 23 en la capilla La Purísima de La Almona.

El 25 habrá misa a las 19 en la sede. En la parroquia Espíritu Santo de Palpalá los monaguillos y segundo año de Confirmación realizaron el pesebre viviente misionero en la gruta de la Sagrada Familia. La misa de Nochebuena será a las 7 y a las 20.30 en la sede, a las 17.30 en San Ignacio, a las 19 en Señor y Virgen del Milagro, en Virgen del Valle y en Sagrado Corazón de Jesús. A las 20 en Virgen de Urkupiña y en Virgen de la Merced, a las 20.30 en San Expedito, a las 21.30 en Santa Rita de Casia y a las 22.30 en Medalla Milagrosa.

Y el 25 misas a las 7.30, 10.30 y 20 en la sede; a las 8 en San José; a las 19 en Señor y Virgen del Milagro y Virgen del Valle; a las 20 en Virgen de Urkupiña y Virgen del Valle; entre otras.