Para Adiunju, la reforma laboral es “regresiva”

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju) continúa en estado de alerta y movilización frente a las reformas impulsadas por el Gobierno nacional. En ese marco, el gremio participó activamente de la Marcha Nacional Universitaria realizada el jueves 18 de diciembre, una convocatoria que tuvo un alto nivel de adhesión en cientos de ciudades de todo el país.

En Jujuy, la jornada comenzó con la concentración en la sede de Adiunju, ubicada en Necochea 270, planta baja, donde docentes, no docentes, estudiantes y miembros de la comunidad universitaria realizaron una pintada colectiva de carteles. Posteriormente, la movilización se trasladó hacia la plaza Belgrano, visibilizando el rechazo al rumbo económico del Gobierno de Javier Milei.

La protesta se desarrolló en repudio a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo nacional y ante el avance del Presupuesto 2026, que ya obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y podría ser tratado en el recinto en los próximos días. Desde los sectores movilizados advirtieron que el proyecto profundiza el ajuste y pone en riesgo derechos fundamentales.

Según manifestaron desde Adiunju, el presupuesto proyectado afecta de manera directa a la educación pública, la universidad, la ciencia, la discapacidad y otros sectores vulnerables, además de amenazar leyes y conquistas logradas tras años de lucha colectiva. "La universidad pública no se negocia y los derechos laborales no son privilegios, sino conquistas", remarcaron desde el sector universitario.

La movilización se dio en un contexto de fuerte conflictividad, luego de que la docencia universitaria llevara adelante un paro de seis días. Asimismo, la Conadu Histórica convocó a un paro nacional con movilizaciones en todas las plazas del país, exigiendo la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario, salarios dignos y el respeto a los derechos conquistados.

Por su parte, desde Apunju también expresaron un contundente rechazo a la reforma laboral, al considerar que avanza sobre derechos históricos del movimiento obrero y profundiza la precarización laboral. Entre los puntos más cuestionados se destacan la reducción de las indemnizaciones, la creación del Fondo FAL con intervención del sistema financiero, mayores restricciones al derecho a huelga, el debilitamiento de los sindicatos, la fragmentación de los convenios colectivos, la extensión de la jornada laboral hasta 12 horas, la variabilización del salario y mayores beneficios para las empresas con menos obligaciones.

"Decimos no a este atropello contra los trabajadores", señalaron desde el sector gremial, y llamaron a continuar la defensa de la universidad pública y los derechos laborales mediante la unidad, la organización y la lucha colectiva.