La Esperanza
Monterrico
San Pedro
transporte urbano
Barrio San Francisco de Álava
Turismo en Jujuy
San Pedro
Longchamps
“Expo Jujuy Productiva”
Donación de Órganos
La Esperanza
Monterrico
San Pedro
transporte urbano
Barrio San Francisco de Álava
Turismo en Jujuy
San Pedro
Longchamps
“Expo Jujuy Productiva”
Donación de Órganos

Puente internacional "Dr Horacio Guzmán"

Corte por medida de fuerza

Hay argentinos y extranjeros varados en Villazón, Bolivia.

Sabado, 20 de diciembre de 2025 00:00
MEDIDA DE FUERZA | GREMIOS Y ASOCIACIONES RECLAMAN SUBA DEL COMBUSTIBLE.

El puente internacional "Dr Horacio Guzmán" que conecta la ciudad de La Quiaca (Argentina) con Villazón (Bolivia) se encuentra cortado hasta las 6 de hoy.

La medida se debe a una protesta del sindicato "20 de Mayo" y de la Asociación de Choferes de Transporte que decidieron ayer cortar el puente del lado boliviano, por 24 horas, debido a la suba en el precio del combustible.

Desde la ciudad fronteriza destacaron que pese a que el tránsito peatonal si se mantuvo habilitado son varios los argentinos y extranjeros varados en Villazón a la espera del levantamiento de la medida que, no se descarta podría extenderse, por lo que, los interesados en viajar al vecino país deberán mantenerse informados para concretar o no su viaje.

 

