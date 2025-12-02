Finaliza repavimentación de la ruta 56 hacia La Mendieta

Mañana finalizará la obra de pavimentación de la ruta provincial 56 que une esta ciudad con la ruta nacional 34 a la altura de San Pedro de Jujuy aproximadamente, pasando por el ingreso a Centro Forestal, Carahunco y La Mendieta.

La recuperación total de la vieja traza forma parte del Plan de repavimentación Jujuy construye, implementado por el Gobierno provincial con una inversión propia del 100% con el objetivo de optimizar la red vial en torno a la producción, el turismo y contribuir al sector de la construcción.

El intendente de La Mendieta, Ricardo Farfán manifestó su satisfacción por la conclusión de los trabajos y la inmediata habilitación (el jueves) de la circulación vehicular por ella lo que generará progreso y desarrollo en distintos sectores de la comuna y la región.

"Es un sueño de muchos vecinos de la ciudad que esperaron tantos años para su mejoramiento", señaló el Ejecutivo municipal. Luego recordó que la ruta "con el tiempo se deterioró más y más hasta que ya no se pudo transitar, fue tal la imposibilidad que la empresa de colectivos General Savio dejó de prestar su servicio por la grave situación".

Una vez habilitada nuevamente "sin dudas que se producirá un flujo de vehículos considerable como también los pobladores de La Mendieta y otras localidades optarán por utilizarla, no sólo porque está impecable, sino porque ofrece hermosas vistas y es segura en todo el recorrido".

Consideró a la vez que por las obras que se ejecutan en la ruta nacional 34 que generan atrasos, desvíos, mucha precaución y otras cuestiones "muchos circularán por la 56 beneficiando de gran manera a nuestra comuna". Ante ese panorama retomó las gestiones con un grupo de empresarios para habilitar una estación de servicio, lo cual "posiblemente se concrete".

Entre El Brete y Las Lajitas la ruta ofrece hermosas vistas y sitios para descanso, "es muy lindo, Vialidad se ocupó de recuperar la zona de banquinas que habían sido tomadas por la vegetación existente 'achicando la ruta'. Actualmente tiene un paisaje muy hermoso" y recomendó a los jujeños transitar por ella para descubrir la belleza en la zona.

Aparte Farfán aprovechó la oportunidad para hablar sobre la necesidad de los vecinos del barrio 23 de Agosto, que "es el único que no posee red cloacal, al respecto hay un compromiso del gobernador en efectuar la obra, pero con los ajustes de Nación se tuvo que priorizar otras demandas, pero confío que ya llegará nuestro pedido".

A días de cumplir Sadir la mitad de su administración provincial, el intendente la calificó como muy positiva, "seguramente no le fue fácil, más considerando los recortes efectuados de Nación y que todos los gobernadores reclamaron. A pesar de todo se hicieron obras, se atendieron demandas de diferentes sectores de la sociedad y por sobre todo mantuvo la fuente de trabajo", concluyó.