Destacaron las mejoras que logró Meyer en la Justicia

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial dictaron tres días de duelo por el fallecimiento del presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Ekel Meyer, acaecido el último domingo.

En el caso del Poder Ejecutivo, la medida se dispuso por Decreto 4.400, honrando la memoria y la trayectoria de una figura clave en la institucionalidad jujeña.

Durante los tres días de duelo, las banderas nacional y de la Libertad Civil permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos de la Provincia.

Asimismo, estableció suspender la realización de todos los actos oficiales mientras dure el duelo provincial.

Por su parte, la Legislatura jujeña adoptó igual medida a través de una resolución firmada por el presidente del cuerpo, Alberto Bernis.

El Poder Judicial aparte de las tres jornadas de duelo había dispuesto el domingo asueto administrativo en toda su jurisdicción, que se cumplió ayer, por lo que hoy se retomarán las actividades habituales en el mismo.

Desde la Justicia jujeña se destacó las transformaciones que impulsó Meyer en ese poder, como la creación de la Oficina de Bienestar Laboral, del Laboratorio de Innovación Judicial para la aplicación de la Inteligencia Artificial en el Poder Judicial y de la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes (Onna), la primera en su tipo en el país. También la puesta en funcionamiento de las Oficinas de Gestión Judicial para los fueros Civil, Familia y Laboral, entre otras mejoras.

Por su parte, la comuna capitalina, que adhirió al duelo, puso de relieve la trayectoria que tuvo Meyer en distintas funciones que cumplió en la misma. Detalló que allí inició su labor en 1993 como jefe del Sector Sumarios. Luego fue asesor legal de Intendencia (1996), representante legal ante el Ministerio de Trabajo (1997), director de Despacho (1997) y concejal del 2001 al 2009. También fue secretario parlamentario (2011-2012) y secretario de Coordinación de Gabinete Municipal (2012-2015).

Finalmente, la Municipalidad de Palpalá también decidió reprogramar la inauguración de las obras en la avenida África, prevista para ayer, en fecha a confirmar.