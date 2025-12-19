Único especialista en Jujuy en neurointervencionismo está en la clínica de Fátima

El jefe de Neurointervencionismo de la clínica Nuestra Señora de Fátima, Emilio Benítez, recibió el miércoles el título de Especialista en Neurointervencionismo en una ceremonia realizada en la Academia Nacional de Medicina. Junto a 60 pares de distintos puntos del país, en su mayoría de Buenos Aries, integra la primera camada en obtener el diploma tras el reconocimiento como especialidad totalmente independiente, a partir de las gestiones del Cani (Colegio Argentino de Neurointervencionistas).

El doctor Benítez cuenta con prácticamente 30 años en la especialidad en Neurocirugía Convencional y Endovascular y tiene la particularidad de haber sido el pionero en el Norte Argentino con la técnica endovascular.

Ahora no sólo acreditó lo que sabe hacer sino también quiénes fueron sus maestros, dónde se ha formado y rindió un examen teórico práctico. La especialidad se revalida cada 5 años.

En la técnica endovascular el profesional médico navega a través de las arterias y llega a las arterias cerebrales, resolviendo problemas como el ACV. También aborda patologías hemorrágicas como aneurismas cerebrales, malformaciones y fístulas arteriovenosas.

En cuanto al logro académico Benítez remarcó que "no deja de ser una hermosa oportunidad para agradecer al pueblo de Jujuy y sobre todo a la clínica de Fátima, a su dueño, a la familia de sus dueños, porque me siento muy cobijado y querido en esta institución" y agregó que "aprovechar para decir que esta clínica además de contar ahora en Jujuy con el único especialista en Neurointervencionismo, también tiene todos los avances en Medicina: estamos hablando de una Sala de Hemodinamia, un angiógrafo 3D que ya es de altísimo vuelo y que la novedad es que en breve vamos a comenzar al lado a crear una nueva sala con probablemente el mejor angiógrafo que existe que es el Philips Azurion, es decir una especie de fórmula 1 de estos equipos que va a tener la clínica, entonces vamos a tener dos equipos de primera calidad".

Son muy poco los especialistas en Neurointervencionismo en el país. El miércoles se entregaron 60 diplomas, entre ellos al pionero en neurocirugía convencional (abriendo la cabeza) y endovascular (entrando por la pierna, desde los años 90) que se desempeña en Palpalá.

Esa técnica permite resolver aneurismas en 20 minutos, malformaciones en una hora sin abrir la cabeza, con mínima invasión solamente una punción por la pierna, "es la progresión y el avance de la medicina a lo largo del tiempo", resaltó Benítez.

EN BUENOS AIRES | EL DOCTOR EMILIO BENÍTEZ JUNTO AL PRESIDENTE DEL CANI, WALTER CASAGRANDE.

El especialista recordó que "desde el 2015 se autorizó y de hecho existe en Jujuy la Red de ACV para que los especialistas puedan resolver el ACV que es la primera causa de discapacidad, segunda causa de muerte, una enfermedad realmente devastadora".

En cuando al equipo nuevo en Fátima "va a ser fundamental para Jujuy, solo las grandes instituciones del país y del mundo tienen dos angiógrafos, solamente lo hace una clínica que apuesta y que entiende la importancia de la salud", dijo y finalizó "tener dos equipos nos permite que se puedan cumplir dos urgencias: una cardiológica y una cerebral en la sala de al lado, habla de tener todo duplicado, eso solamente pasa en las grandes instituciones". (Eugenia Sueldo)

ACV: cuidar los factores de riesgo

En Argentina se produce un ACV cada 9 minutos. “Esto cambiaría si lográramos que la gente tome conciencia de los factores de riesgo: hipertensión arterial, grasas en sangre, diabetes, vida sedentaria, hábitos tóxicos, todas esas cosas que lo repiten todos los médicos y que a veces es tan difícil. En el ACV si uno cuidara sus factores de riesgo disminuye hasta un 60% las chances de tener un ACV.

Hay un 30 o 40% que sí va a tener, entonces que la gente sepa que por ejemplo en Clínica de Fátima en Jujuy están todos los elementos para resolverlo porque en ACV corremos contra el reloj, no hay que perder tiempo, hay que saber a dónde ir y es vital que el paciente llegue a tiempo”, dijo el especialista que trabaja en el complejo de avenida Italia 116 de Palpalá.

Benítez se recibió a los 23 años en la Universidad Católica de Córdoba, pero dos años antes de hacerlo sin ser médico todavía, ya estaba incorporado al Servicio de Guido Gioino, uno de los más grandes neurocirujanos del país.

Ganó una beca internacional de la Sociedad Iberolatinoamericana de Neurorradiología Intervencionista (Silan) en Barcelona y otra en Japón. Además creó la Fundación Lucens.