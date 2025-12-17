27°
17 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Gastó 17 millones que eran para la fiesta de egresados de su hija
En barrio Los Perales
Afa
Liberaron a más de 30 animales en Córdoba
China
Gastó 17 millones que eran para la fiesta de egresados de su hija
En barrio Los Perales
Afa
Liberaron a más de 30 animales en Córdoba
China

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1500.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tecnología

Emotivo cierre y entrega de certificados del Curso de Robótica en la Escuela “Pucarita”

Alumnos de la Escuela N.° 255 “Pucarita”, ubicada en el barrio Los Naranjos, recibieron certificados y medallas tras haber participado del Curso de Robótica, desarrollado durante el presente ciclo lectivo por la Dirección de Gobernanza Digital de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Miércoles, 17 de diciembre de 2025 19:47

El acto de entrega de los reconocimientos se llevó a cabo en el establecimiento educativo y estuvo encabezado por autoridades de la institución, el director de Gobernanza Digital, Fernando Baca, y el capacitador Damián Durán.

Durante la ceremonia se entregaron más de 100 certificados y medallas a los estudiantes que formaron parte de la propuesta formativa. En ese marco, los responsables de los talleres agradecieron la confianza depositada en la gestión municipal y destacaron el compromiso de la institución educativa con la formación en nuevas tecnologías destinadas a niños y niñas.

Asimismo, Fernando Baca invitó a la comunidad educativa a participar de los talleres previstos para el próximo año, orientados a Inteligencia Artificial e Impresión 3D, “iniciativas que buscan fortalecer las competencias digitales y promover la innovación en el ámbito escolar”, señaló.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD