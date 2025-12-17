Palpalá reunirá a más de 500 campeones en su Fiesta del Deporte 2025

La ciudad de Palpalá se vestirá de gala el próximo viernes 26 de diciembre para celebrar la Fiesta del Deporte 2025, un evento que promete ser una emotiva jornada de reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y los logros de los deportistas locales.

El estadio Olímpico Municipal será el escenario donde, a partir de las 19:30 horas, se congregará una multitud para homenajear a los atletas de diversas disciplinas, así como a dirigentes, periodistas y personalidades que han contribuido significativamente al engrandecimiento del deporte en Palpalá.

Cabe resaltar que, en la ciudad, el deporte trasciende la mera actividad física; es un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más saludable, inclusiva y con valores sólidos. Con epicentro en este axioma, la gestión del intendente Rivarola ha puesto de manifiesto su compromiso con el deporte como herramienta de transformación social, promoviendo la práctica deportiva en todas las edades y disciplinas, y brindando el apoyo necesario para que los deportistas palpaleños puedan alcanzar sus sueños y representar con orgullo a su ciudad.

Marcelo Ansonnaud, director de Deportes del municipio, destacó la importancia del evento: "La Fiesta del Deporte es un momento para recordar a quienes nos dejaron, pero también para celebrar los logros de nuestros deportistas. Desde un niño de 5 años que destaca en ajedrez hasta una mujer de 90 años que es un ejemplo de vida, todos tendrán su reconocimiento".

La ceremonia incluirá la premiación de equipos destacados, como el de básquet para mayores de 60 años que participó en Comodoro Rivadavia, el equipo sub 14 del barrio Constitución que obtuvo el subcampeonato en Iquique, Chile, y las talentosas jugadoras del AVP (Asociación de Vóley de Palpalá) que llegaron a la final de la Copa Jujuy 2025.

Además, se resaltarán los logros en deportes adaptados, con la presencia del equipo Jujuy Básquet en silla de ruedas y el binomio conformado por Pablo González y Kevin Carrizo, quienes obtuvieron una medalla de oro en Mar del Plata en una emocionante prueba donde Pablo, atleta no vidente, corrió guiado por Kevin.

La Fiesta del Deporte también será una oportunidad para agradecer a los medios de comunicación locales, como el equipo deportivo de Videotel, el informativo Dardo por la Mañana, así como a los instructores y jóvenes deportistas de las escuelas deportivas municipales, quienes demuestran su pasión y compromiso día tras día.

En total, más de 500 deportistas pasarán por el escenario principal para recibir su merecido reconocimiento, en una noche que promete estar cargada de emociones, alegría y nostalgia, celebrando el espíritu deportivo que une a la comunidad de Palpalá.

Algunos de los homenajeados serán:

Disciplina Básquet (COMODORO RIVADAVIA)

Claudia María Engelhard María Teresa Díaz Natividad Paco Elsa Agustina Puca Ana Fernanda Castaño Blanca Pérez Liliana Graciela Engelhard Nilda Mabel Ríos Ivonne Del Carmen Marcelo Nélida Noemí Castillo Anabel Gómez Hilda Isabel Carrizo Gloria Susana Tolaba Rosa Ana Soruco Matías Jaramillo Pablo, González Rodrigo, Aban Maximiliano Simón, Flores Kevin, Carrizo Gisela, Rodríguez Joselyn, Castillo Jorge Krum Vélez Elba, Riquelme Luis "Queso” González Teo Alejandro Cardozo

Jugadores Copa Jujuy Vóley