Nacionales

Golpes y tironeos en una nueva marcha de jubilados

La Policía usó un camión hidrante para desalentar la movilización.

Miércoles, 17 de diciembre de 2025 17:18

Mientras la Cámara de Diputados busca darle media sanción a la Ley de Presupuesto 2026 en lo que se espera una maratónica sesión, en las afueras del Congreso de la Nación se vive un escenario de tensión y fuerte enfrentamiento entre efectivos de la Gendarmería Nacional con manifestantes y jubilados.

Se trata del primer operativo implementado por la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que remplazó en el cargo a Patricia Bullrich, flamante senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA).

"Están tirando agua sobre las personas que se encuentran sobre la valla metálica y que de alguna manera evitan que se puedan unir las mismas para que no las puedan tirar más", señaló desde el lugar el periodista de C5N Nicolás Munafó sobre la labor de los camiones hidrantes.

Luego agregó que "se trata de una situación que no vivíamos hace tiempo compañeros, en el cual dos carros hidrantes ya están colocados sobre la Plaza de Congreso".

