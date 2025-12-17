Nicolás Clady se lleva el Cóndor de Oro 2025

En una edición que marcó un hito al realizarse por primera vez en la Quebrada, el Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy entregó esta tarde los premios Cóndor de Plata y Oro 2025. La ceremonia, llevada a cabo en el salón municipal "José de San Martín" de Tilcara, coronó al atleta Nicolás Clady con el Cóndor de Oro.

Clady, campeón nacional en Santiago del Estero, recibió el galardón más importante del evento. Su nombre emergió entre los de todos los deportistas distinguidos con el Cóndor de Plata en sus respectivas disciplinas, consagrándose como el mejor del año.

El evento, organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos con la colaboración del Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de la Secretaría de Deportes, y la Municipalidad de Tilcara, fue transmitido en vivo por el canal de streaming de El Tribuno+.

De esta manera, la tradicional entrega de premios escribió un nuevo capítulo junto a todos los premiados.