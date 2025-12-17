Emotivo cierre y entrega de certificados del Curso de Robótica en la Escuela “Pucarita”

El acto de entrega de los reconocimientos se llevó a cabo en el establecimiento educativo y estuvo encabezado por autoridades de la institución, el director de Gobernanza Digital, Fernando Baca, y el capacitador Damián Durán.

Durante la ceremonia se entregaron más de 100 certificados y medallas a los estudiantes que formaron parte de la propuesta formativa. En ese marco, los responsables de los talleres agradecieron la confianza depositada en la gestión municipal y destacaron el compromiso de la institución educativa con la formación en nuevas tecnologías destinadas a niños y niñas.

Asimismo, Fernando Baca invitó a la comunidad educativa a participar de los talleres previstos para el próximo año, orientados a Inteligencia Artificial e Impresión 3D, “iniciativas que buscan fortalecer las competencias digitales y promover la innovación en el ámbito escolar”, señaló.