Diputados debaten el Presupuesto 2026

Este miércoles, la Cámara de Diputados tratará el Presupuesto 2026, junto con los proyectos de Inocencia Fiscal y Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. La sesión será una prueba clave para La Libertad Avanza, que buscará consolidar los acuerdos alcanzados con gobernadores provinciales y asegurar la aprobación de las iniciativas.

El proyecto del Ejecutivo contempla un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un dólar a $1423 para diciembre de 2026, además de aumentos del 5% en jubilaciones y pensiones, y del 17% en salud. En universidades, los recursos se elevarían a 4,8 billones de pesos.

Uno de los puntos más polémicos es la incorporación del artículo 75, que propone derogar las leyes 27.793 (emergencia en discapacidad) y 27.795 (financiamiento universitario). La medida generó rechazos dentro y fuera del oficialismo, incluyendo a Unión por la Patria, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda. Eduardo Valdés, diputado de Unión por la Patria, advirtió que las derogaciones podrían ser inconstitucionales, ya que “las leyes de presupuesto no podrán contener disposiciones de carácter permanente ni modificar o derogar leyes vigentes”.

En materia tributaria, el proyecto de Inocencia Fiscal reorganiza el Régimen Penal Tributario, limitando la intervención penal a casos de evasión relevante y estableciendo mecanismos de extinción de la acción penal cuando el contribuyente regulariza su situación. Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, señaló que la iniciativa busca “poner fin a la lógica de tratar al contribuyente como sospechoso permanente”.

Por su parte, el proyecto Compromiso Nacional propone implementar déficit cero y penalidades para funcionarios que incrementen el gasto público sin financiamiento. La propuesta generó cuestionamientos de la oposición, que advirtió sobre posibles inconstitucionalidades y la intromisión del Ejecutivo en funciones del Congreso.

La sesión comenzará a las 14, con la expectativa del Gobierno de obtener la media sanción y cerrar así la etapa de prórrogas que se mantenían desde el último presupuesto sancionado en 2022, informó el portal TN.