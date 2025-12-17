Murió Gil Gerard, protagonista de la serie “Buck Rogers” y figura de la TV de los 80

A los 82 años murió Gil Gerard, recordado protagonista de la serie de ciencia ficción Buck Rogers en el Siglo XXV, que fue furor en la década del 80.

La noticia la confirmó su esposa, Janet, que compartió una publicación en Facebook. “Esta mañana, muy temprano, mi alma gemela perdió la batalla contra una rara y terriblemente agresiva forma de cáncer”, escribió.

La mujer comentó que desde el momento en el que se enteraron que algo no estaba bien en su salud hasta el día en el que murió solo pasaron pocos días.

fuerza a quienes tienen a su lado y ámenlos profundamente”, comentó.

Quién era Gil Gerard, figura de la serie “Buck Rogers”

Gilbert Cyril Gerard fue el menor de tres hermano y había nacido el 23 de enero de 1943 en Little Rock, Arkansas. Tras recibirse, tomó la decisión de hacer lo que más le gustaba: actuar. Por eso, se mudó a Nueva York y estudió en la American Musical and Dramatic Academy.

Como tantos otros artistas, hizo de todo hasta que empezó a tener algunos trabajos: llegó a manejar un taxi. Participó en varios films como extra, también fue parte de varios avisos publicitarios y fue actor de telenovela.

Estuvo en algunas películas como Swing y Aeropuerto 77 hasta que le llegó el papel de su vida en TV: el de ser protagonista de una serie de ciencia ficción como Buck Rogers en el Siglo XXV.

La historia es la del capitán William Anthony “Buck” Rogers, un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que se congela accidentalmente en su nave espacial en 1987 y luego es descubierto en el año 2491 después de una guerra nuclear.

“Pensé que el personaje tenía un toque de realidad. Me gustó mucho su sentido del humor y su humanidad. Me pareció genial. No era un tipo rígido. Era alguien que podía resolver problemas con naturalidad, y no era un superhéroe”, comentó el actor en una entrevista citada por The Hollywood Reporter de 2017. La serie tuvo 32 episodios y se extendió durante tres años, entre 1979 y 1981.

A partir de ese momento, trabajó en la serie EARTH Force, en la telenovela Days of Our Lives y apareció en la comedia de Ryan Gosling y Russell Crowe The Nice Guys.

También fue protagonista del documental Action Hero Makeover, en el que decide someterse a una cirugía de bypass gástrico tras haber aumentado su peso a 159 kilos.