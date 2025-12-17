Jornada de Concientización sobre la lucha contra la corrupción

Durante el encuentro, se realizó una exposición informativa sobre las competencias, misión y objetivos de la Defensoría del Pueblo, destacando el rol fundamental que cumple la institución en la promoción de la transparencia, la defensa de los derechos de la ciudadanía y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

La Defensoría del Pueblo de Jujuy participó de la Jornada de Concientización “El rol de los organismos de control en la lucha contra la corrupción”, organizada por la Oficina Anticorrupción de Jujuy (OA), que se llevó a cabo en el Salón Éxodo Jujeño del Cabildo Histórico de Jujuy.



