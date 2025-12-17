Estrena "Mujer Salvaje" recordando a Locomotora Olivera

Este domingo se estrena el tema y video clip "Mujer Salvaje" de la cantante cordobesa Coki Ramírez, en homenaje a la "Locomotora" Oliveras. Estará disponible en todas las plataformas digitales.

Coki Ramírez lanza su nuevo single con letra y música de su autoría y con la participación especial de Alejandra "Locomotora" Oliveras, quien dejó plasmada su voz en la canción, con su mensaje de motivación, fuerza y superación para todos.

En su memoria, Coki lanza este video en el que iba a participar la deportista, y no pudo hacerse realidad. La Locomotora falleció el 28 de julio de este año, por un ACV hemorrágico, dejando al país pasmado.

"Lo hice realidad con el apoyo de sus hijos Alejandro y Alexis, porque es la mejor manera de recodarla y mantenerla más viva que nunca en nuestros corazones", expresó Coki, quien escribió esta canción inspirada en su madre, porque "Mujer Salvaje" evoca la idea de una mujer conectada con su poder interior, templanza y autocontrol para dominar instintos, miedos y adversidades. La habilidad para enfrentar desafíos de la vida con valor, coraje y sin rendirse.

"Les va un pedacito de mi alma en esta canción, que tanto anhelábamos mostrar a todos con Alejandra Oliveras, para todos los que necesitan un mensaje de fuerza y aliento", comenta la cantante.

Alejandra "Locomotora" Oliveras, séxtuple campeona mundial de boxeo, falleció este año. Su voz y su mensaje de fortaleza quedaron registrados en "Mujer Salvaje", el nuevo single de Coki Ramírez.

El tema adquiere un carácter profundamente emotivo: Oliveras dejó registrada su voz en la canción con un mensaje de motivación, fuerza y superación, y el lanzamiento se concreta en su memoria, ya que el proyecto había sido concebido para realizarse con ella en vida.