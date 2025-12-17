Se cayó Canva: Miles de usuarios reportan fallas

La caída de Canva tomó por sorpresa a miles de usuarios que dependen de la plataforma para crear diseños, presentaciones y publicaciones para redes sociales.

Los usuarios no tardaron en reportar las fallas en la plataforma de X donde cientos de personas que dependen de la plataforma para realizar trabajos de diseño y edición no pudieron hacer uso de la herramienta y expresaron su preocupación en redes sociales con unos "memes" para ponerle humor a la situación.

En tanto la página oficial de estado de la plataforma reconoce el problema y afirma que están “investigando y trabajando para restablecer el acceso completo lo antes posible”.

Si el servicio no está disponible y necesitas continuar con tu trabajo, existen varias herramientas que pueden ayudarte a salir del apuro.

Aquí te compartimos cuatro alternativas funcionales y fáciles de usar.

1. Adobe Express

Es una de las opciones más completas para diseño rápido. Ofrece plantillas para redes sociales, carteles, presentaciones y videos cortos. Cuenta con una versión gratuita y es ideal para quienes buscan un acabado más profesional sin complicarse.

2. VistaCreate (antes Crello)

Esta plataforma es muy similar a Canva en cuanto a interfaz y funcionamiento. Dispone de miles de plantillas prediseñadas para distintos formatos y permite editar de manera intuitiva, incluso si no tienes experiencia en diseño.

3. Figma

Aunque está más orientada al diseño de interfaces y trabajo colaborativo, Figma también puede usarse para crear gráficos, presentaciones y contenidos visuales. Es especialmente útil si trabajas en equipo y necesitas editar en tiempo real.

4. Microsoft Designer

La herramienta de diseño de Microsoft integra funciones de inteligencia artificial para crear imágenes y diseños a partir de texto. Es una buena alternativa para publicaciones rápidas y contenido para redes sociales, además de integrarse con otras apps de Microsoft.

Mientras Canva restablece su servicio, estas plataformas pueden ayudarte a no frenar tus proyectos y seguir creando contenido de manera eficiente.