Adiunju reprogramó su asamblea ordinaria

La comisión directiva de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju) resolvió reprogramar la asamblea ordinaria de afiliados, prevista inicialmente para el jueves 11 de diciembre, para el 12 de marzo de 2026, en horario y lugar a confirmar.

Desde el gremio explicaron que la decisión responde a dificultades operativas de último momento, sumadas al incumplimiento de la Municipalidad en avanzar con trámites iniciados, lo que impide completar uno de los puntos del orden del día, vinculado al proyecto de venta de los lotes pertenecientes al sindicato.

En ese marco, la comisión directiva y la comisión revisora de cuentas destacaron el trabajo realizado para ordenar los gastos correspondientes a tres conducciones gremiales, en un contexto atravesado por situaciones excepcionales como el "Jujeñazo", el recambio anticipado de autoridades y las acciones sostenidas en el marco de los planes de lucha desarrollados durante los últimos dos años en defensa de la Universidad Pública, frente a las políticas del Gobierno nacional.

Como resultado de ese proceso, desde Adiunju señalaron que las cuentas del gremio se encuentran actualmente saneadas, lo que permite poner a disposición las memorias y balances correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024. La documentación puede ser consultada tanto de manera digital como de forma presencial en la sede.

Por otra parte, el gremio informó que se encuentra recepcionando reclamos por retrasos en el pago de salarios docentes correspondientes al año 2025 en la Unju. Ante la crítica situación económica que atraviesa el sector, Adiunju habilitó un formulario de relevamiento con el objetivo de conocer cada situación particular y poder interceder ante las autoridades competentes de la Universidad Nacional de Jujuy, reclamando la celeridad en el cobro de los haberes adeudados.

Desde la entidad indicaron que los docentes que deseen que el sindicato gestione el reclamo deberán completar el formulario, incluso en los casos en que existan deudas por más de un cargo. El plazo para cargar los datos se extiende hasta el domingo 21 de diciembre inclusive, a través del siguiente enlace: https://forms.gle/CZU3Ck4ZmJnaN4MJ6.

Finalmente, desde Adiunju solicitaron la comprensión de afiliados ante la postergación de la asamblea y convocaron a acompañar el encuentro previsto para el 12 de marzo de 2026, donde se espera poder tratar la totalidad de los puntos del orden del día.